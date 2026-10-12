بحران نیروی انسانی در ارتش رژیم اسرائیل؛ کمبود ۱۷ هزار نظامی

یک مقام ارشد ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه کناره‌گیری، از کمبود هزاران نیروی نظامی خبر داد و هشدار داد که تداوم عملیات نظامی می‌تواند بحران نیروی انسانی و فشار بر یگان‌های رژیم را تشدید کند.

جوان آنلاین: یک مقام ارشد ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه کناره‌گیری از سمت خود پس از ۳۳ سال، نسبت به کمبود هزاران نیروی نظامی هشدار داد؛ بحرانی که به گفته وی، توان ارتش رژیم برای تأمین نیازهای عملیاتی، کاهش فشار بر نیروهای حاضر در میدان و حفظ آمادگی رزمی را محدود کرده است.

به گزارش مهر، سرتیپ شای طیب، رئیس بخش برنامه‌ریزی و مدیریت نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی، پیش‌تر در کمیته امور خارجه و امنیت کنست از کمبود حدود ۱۲ هزار نیروی نظامی خبر داده و هشدار داده بود که در صورت تداوم عملیات نظامی، این رقم ممکن است به ۱۷ هزار نفر افزایش یابد.

این کمبود تنها به یگان‌های رزمی محدود نیست و نیروهای پشتیبانی، نیاز به جایگزینی نیروهای مستقر در میدان و حفظ آمادگی عملیاتی را نیز دربرمی‌گیرد.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات سیاسی درباره قانون سربازی و معافیت دانشجویان مدارس دینی یهودی همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش رسانه صهیونیستی «واللا»، حجم نیروهای ذخیره ارتش رژیم اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۳۶ درصد افزایش یافته و شمار جذب نیروهای حریدی نیز در یک سال از چهار هزار نفر فراتر رفته است؛ با این حال، این ارقام همچنان پاسخگوی نیازهای ارتش رژیم نیست.