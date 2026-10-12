جوان آنلاین: بررسی آخرین تغییرات در بازارهای بین‌المللی نفت و فرآورده‌های انرژی نشان‌دهنده نوسانات کاهشی در اکثر شاخص‌های اصلی است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) با افت ۱.۵۷ واحدی، ۱.۷۱ درصد کاهش یافت و به ۹۰ دلار و ۲۸ سنت رسید. همچنین نفت خام برنت نیز با کاهش ۱.۴۰ واحدی، معادل ۱.۳۴ درصد افت داشت و قیمت آن ۱۰۳ دلار و ۳۰ سنت ثبت شد. نفت خام میدلند (WTI Midland) نیز با کاهشی ۲.۱۴ درصدی، در قیمت ۹۰ دلار و ۸۶ سنت معامله شد.

در همین حال، شاخص نفت خام موربان (Murban Crude) برخلاف سایر شاخص‌های نفتی، با رشد جزئی ۰.۱۲ درصدی همراه بود و به ۱۱۰ دلار و ۶۰ سنت رسید. همچنین سبد نفتی اوپک (Opec Basket) و سبد نفتی هند (Indian Basket) شاهد افزایش قابل‌توجهی بودند؛ سبد اوپک با رشد ۴.۱۴ درصدی به ۱۱۴ دلار و سبد هند با رشد ۲.۹۵ درصدی به ۱۲۱ دلار و ۱۰ سنت رسید.

در بازار گاز و فرآورده‌ها نیز روند نزولی حاکم بود؛ قیمت گاز طبیعی با کاهش ۱.۸۶ درصدی، ۳ دلار و ۱۶ سنت معامله شد. قیمت بنزین (Gasoline) نیز با افتی ۲.۱۳ درصدی به ۳ دلار و ۲۲ سنت رسید و نرخ نفت کوره (Heating Oil) با بیشترین کاهش در میان این گروه، با افت ۲.۹۵ درصدی، ۴ دلار و ۵۹ سنت قیمت‌گذاری شد.