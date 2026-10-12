طارمی در ترکیب احتمالی الوصل برای دیدار با الاهلی

رسانه اماراتی در خبری به تیم فوتبال الوصل پرداخت و در ترکیب احتمالی این تیم برای بازی با الاهلی عربستان از مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در خط حمله نام برد.

جوان آنلاین: تیم های فوتبال الوصل امارات و الاهلی عربستان در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه زعبیل شهر دبی رو در روی هم قرار می گیرند.

به گزارش مهر، رسانه «365scores» امارات در رابطه با تیم الوصل نوشت: الوصل در حال حاضر بدون امتیاز در رتبه یازدهم جدول لیگ نخبگان آسیا قرار دارد و برای جبران نتایج قبلی و صعود در جدول رده‌بندی، به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار است.

در ترکیب احتمالی این تیم، مهدی طارمی در خط حمله الوصل حضور خواهد داشت و برای همراهی او در این خط، برایان پالاسیوس و سرجینیو نیز در نظر گرفته شده‌اند.

ترکیب احتمالی الوصل مقابل الاهلی عربستان به شرح زیر است:

* دروازه‌بان: دینکو هورکاش

* مدافعان: عبدالرحمن صالح، آدریلسون سیلوا، سوفیان بوفتینی و پدرو مالهیرو

* هافبک‌ها: نیکولاس خیمنس، رضوان بوبولا و سیاکا سیدیبه

* مهاجمان: سرجینیو، مهدی طارمی و برایان پالاسیوس

همچنین با اعلام باشگاه الوصل ورزشگاه زعبیل که ۸ هزار و ۴۳۹ نفر ظرفیت دارد برای این بازی تمامی بلیت های آن به فروش رفته است.