کد خبر: 1384092
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
ورزش » ساير

زمان جلسه رسیدگی به پرونده بیرانوند و پرسپولیس در دادگاه CAS مشخص شد

بیرانوند دادگاه عالی ورزش اول آبان‌ماه با حضور نمایندگان علیرضا بیرانوند، باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال، آخرین دفاعیات طرفین درباره حکم محرومیت چهارماهه این دروازه‌بان را بررسی می‌کند.

جوان آنلاین: جلسه رسیدگی به پرونده علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، اول آبان‌ماه در دادگاه عالی ورزش (CAS) برگزار خواهد شد.

در این جلسه، نماینده قانونی بیرانوند، باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال حضور خواهند داشت تا آخرین دفاعیات خود را درباره حکم انضباطی محرومیت چهارماهه این بازیکن از فعالیت در فوتبال مطرح کنند.

همچنین با توجه به شرایط برگزاری جلسه، نمایندگان هر یک از طرفین این پرونده امکان حضور آنلاین در جلسه رسیدگی را خواهند داشت تا دفاعیات و توضیحات خود را ارائه کنند.

با برگزاری این جلسه، پرونده حقوقی بیرانوند در مرحله رسیدگی در دادگاه عالی ورزش قرار می‌گیرد و باید دید تصمیم نهایی این مرجع ورزشی درباره محرومیت چهارماهه و پرداخت بدهی این دروازه بان ملی پوش به باشگاه پرسپولیس چه خواهد بود.

برچسب ها: بیرانوند ، پرسپولیس ، فوتبال
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