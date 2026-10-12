نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیلی، ۵ نفر از اعضای یک خانواده را در جنین ربودند.

جوان آنلاین: رسانه‌های محلی فلسطینی گزارش دادند که نیروهای ارتش رژیم اسرائیل، ۵ نفر از اعضای یک خانواده را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها شامل دو برادر و سه خواهر از خانواده «محمد صعابنه» در شهرک «فحمه» واقع در جنوب غربی جنین بوده است.

یورش نظامیان صهیونیست به شرق نابلس

منابع محلی فلسطینی بامداد امروز از یورش نیروهای اشغالگر صهیونیست به محله «المساکن الشعبیه» در شرق نابلس واقع در کرانه باختری خبر دادند.

شلیک گاز اشک آور به سمت اهالی شرق نابلس

نیروهای اشغالگر صهیونیستی همچنین در جریان یورش به روستای «سالم» در شرق نابلس در کرانه باختری، به سمت خانه‌های ساکنان گاز اشک‌آور شلیک کردند.