کره شمالی چند موشک بالستیک شلیک کرد

جوان آنلاین: هم‌زمان با افزایش تنش‌ها میان دو کره ارتش کره جنوبی اعلام کرد: کره شمالی چندین موشک بالستیک را از منطقه پیونگ‌یانگ به سمت آب های شرقی شلیک کرد.

کره شمالی پیش‌تر نیز یک موشک بالستیک شلیک کرده بود که کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی، آن را آزمایش یک موشک راهبردی میان‌برد توصیف کرد.

کیم جونگ اون پس از این آزمایش گفته بود: نیروهای موشکی راهبردی کره شمالی در این رزمایش، توانایی حرفه‌ای و آمادگی خود برای پاسخ متقابل را به نمایش گذاشتند.

وی همچنین بر ادامه تقویت بازدارندگی هسته‌ای کره شمالی تأکید کرد و آن را برای حفاظت از امنیت و ثبات ملی این کشور «ضروری» دانست.

پیونگ‌یانگ از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰ نوبت آزمایش موشکی انجام داده است.