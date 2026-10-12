جوان آنلاین: بررسی آخرین پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد از امروز (دوشنبه، ۲۰ مهرماه)، کانون بارشها بهتدریج از سواحل شمالی کشور به دامنههای زاگرس منتقل میشود و در ارتفاعات این رشتهکوه احتمال رگبار، رعدوبرق و صاعقه وجود دارد.
در جنوب شرق کشور نیز شرایط جوی ناپایدار خواهد بود و جنوب سیستانوبلوچستان، شرق هرمزگان و مناطق جنوبی و جنوبغربی کرمان در معرض بارش قرار میگیرند؛ بارشهایی که در مناطق مستعد میتواند موجب افزایش ناگهانی سطح آب رودخانهها و سیلاب شود.
به گفته محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، از سهشنبه (۲۱ مهر) با نفوذ سامانه بارشی جدید، گستره بارندگیها افزایش مییابد. آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان در کانون بارشهای شدیدتر قرار میگیرند و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق این استانها وجود دارد.
وی بیان کرد که همزمان در قزوین، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، غرب اصفهان، شمال فارس، کهگیلویهوبویراحمد و چهارمحالوبختیاری نیز بارش پیشبینی شده است، هرچند شدت آن در این مناطق کمتر خواهد بود.
در مقابل، سواحل دریای خزر طی روزهای آینده شرایط جوی مناسبتری برای سفر و فعالیتهای کشاورزی خواهند داشت.