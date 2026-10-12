نشست وبیناری نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی دفاع

جوان آنلاین: جلسه وبیناری نمایندگان با مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع دقایقی پیش آغاز شد.

این جلسه به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برگزار شده است.

روز نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴، در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به شهادت رسید.

طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، مدت اداره یک وزارتخانه با سرپرست سه ماه است که مهلت سه‌ماهه ابتدایی دولت برای معرفی وزیران پیشنهادی پایان یافت.

دولت پیش‌تر از مقام معظم رهبری اذن گرفته بود و به همین دلیل، دوران فعالیت سرپرستان این دو وزارتخانه ادامه پیدا کرد؛ مهلتی که تا چهارم مهرماه بود.

دولت از ۱۹ مردادماه به مدت ۴۵ روز و با اجازه مقام معظم رهبری فرصت داشت تا تکلیف این وزارتخانه را تعیین تکلیف کند که این مهلت ۴۵ روزه‌ نیز به پایان رسید.

بنابراین دولت نامه معرفی مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را ۱۳ مهرماه به مجلس ارسال کرد و ۱۴ مهرماه نیز اعلام وصول شد.

جلسه رای اعتماد نیز روز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد.