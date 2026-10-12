محمد الفرح با تاکید بر پایبندی یمن به حقوق کامل خود گفت عربستان باید به شکست گزینه نظامی مقابل یمن اذعان کند.

جوان آنلاین: در حالی که یمنی‌ها همچنان به اجرای معادلات چندگانه خود با هدف احقاق حقوقشان و پایان دادن به تجاوزات و محاصره ظالمانه ائتلاف سعودی ادامه می‌دهند، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، شب گذشته طی سخنانی اعلام کرد که رسیدن به آتش بس و صلح، مستلزم آن است که رژیم جنایتکار سعودی به یقین کامل در مورد شکست تجاوز خود و ناتوانی‌اش در تسلیم کردن مردم یمن برسد.

محمد الفرح افزود: صلح پایدار نمی‌تواند به قیمت از دست رفتن حقوق مردم یمن ایجاد شود یا به آتش‌بس موقت تبدیل شود که در صورت تغییر شرایط و موازنه قدرت، امکان تکرار تجاوز را فراهم کند. یمنی‌ها سال‌های زیادی را صرف فراخوان صلح و درخواست توقف تجاوز و پایان دادن به محاصره کرده‌اند، اما پاسخی دریافت نکردند.

وی تاکید کرد: بنابراین یمن به این نتیجه رسید که برای تحقق صلح و پس گرفتن حقوق خود باید به گزینه زور متوسل شود و متجاوزان هم مقداری از رنجی را که مردم یمن درگیر آن شده‌اند تحمل کنند و به این باور برسند که مجبورند حقوق یمنی‌ها را پس بدهند.

این مسئول یمنی خاطرنشان کرد که درخواست‌های مکرر یمن برای صلح، نشانه ضعف یا عقب‌نشینی نیست، بلکه ناشی از تمایل به پایان دادن به تجاوز بی‌معنی و کاهش رنج مردم خود بود. اما بار دیگر تاکید می‌کنیم توافق صلحی که شامل بررسی واقعی علل و پیامدهای تجاوز نباشد، همچنان محکوم به شکست است، به ویژه اگر دشمن توقف درگیری‌ها را به عنوان فرصتی برای تجدید قوا و از سرگیری تشدید اوضاع در آینده تلقی کند.

محمد الفرح اظهار داشت: پایان زودهنگام درگیری‌، بدون اینکه سعودی‌ها اعتقاد واقعی به شکست گزینه نظامی داشته باشند، ممکن است آنها را به این سمت سوق دهد که توقف خصومت‌ها را نتیجه شرایط گذرای منطقه‌ای و بین‌المللی، در درجه اول مشغولیت ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس با بحران‌های دیگر، تفسیر کنند، به جای اینکه به عدم امکان تسلیم یمن اذعان کنند.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله گفت: بنابراین هرگونه توافق صلح در آینده باید کاملاً تضمینی باشد، زیرا توافق‌های مبتنی بر محاسبات موقت یا تغییر موازنه‌ها هیچ ضمانتی ندارد و نمی‌تواند از مردم محافظت کند. به عبارت دیگر، صلح واقعی زمانی حاصل می‌شود که توافقی مبتنی بر به رسمیت شناختن متقابل حقوق، احترام به حاکمیت و کنار گذاشتن سیاست‌های تحمیل اراده با زور حاصل شود.

وی افزود: بین صلحی که بر اساس ضرورت‌ها و فشارهای موقت تحمیل می‌شود و صلحی که ناشی از اعتقاد راسخ به این است که جنگ‌های تجاوزگرانه به اهداف خود نمی‌رسند و حقوق مردم را نمی‌توان به طور نامحدود مصادره کرد، تفاوت معناداری وجود دارد.

محمد الفرح خاطرنشان کرد: بنابراین اگر صلح با تاخیر حاصل شود، بهتر از صلح موقت است. تکبر و اعتماد بیش از حد به قدرت ممکن است رژیم سعودی را به این باور برساند که می‌تواند یمن را بدون تحمل عواقب اقدامات خود، مطیع خود کند.

این مسئول یمنی گفت: اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که داشتن ثروت، نفوذ و توانایی‌های نظامی تضمین‌کننده موفقیت نیست؛ بلکه می‌تواند به عاملی تبدیل شود که در صورت فقدان درک واقعی از محدودیت‌های قدرت، به تکبر و محاسبات اشتباه دامن می‌زند.

وی در پایان تاکید کرد که سعودی‌ها باید از تاریخ درس بگیرند و منطق زور و سلطه را کنار گذاشته و به حقوق ملت یمن احترام بگذارند. یمن در عین حال که بر گزینه صلح تاکید دارد، از پایبندی به حقوق خود دست نمی‌کشد و تا زمان احقاق حقوق با توکل به خدا به مبارزه ادامه خواهد داد.