روزنامه وال استریت ژورنال از اوضاع وخیم اقتصادی عربستان به دنبال جنگ افروزی علیه یمن و کسری بودجه این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال فاش کرد که افزایش هزینه های جنگ افروزی عربستان باعث تشدید کسری بودجه این کشور شده و ریاض را در معرض رکود اقتصادی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، جنگ کنونی علیه یمن تلاش های عربستان برای تقویت گردشگری به عنوان پایه مهم اقتصاد این کشور را با خطر رو به رو کرده است. پیامدهای این بحران از مرزهای عربستان فراتر رفته چرا که این کشور یکی از منابع اصلی حمایت مالی از فناوری جهانی به شمار می رود.

وال استریت ژورنال اضافه کرد: فشارهای نظامی بر عربستان تشدید شده چرا که بخش هایی از پایتخت این کشور تبدیل به میدان جنگ شده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان سعودی فاش کردند که ذخایر موشک های رهگیری این کشور برای مقابله با حملات بیشتر رو به اتمام است. سرمایه گذاری های خارجی نیز در سه ماهه اول و دوم سال کاهش پیدا کرده و کمتر از سطح پیش بینی شده قرار گرفت. همچنین تعدادی از پروژه های بن سلمان متوقف شده و ریاض برنامه ریزی ها برای میزبانی از بازی های زمستانی آسیایی سال ۲۰۲۹ را کنار گذاشته است.

وال استریت تاکید کرد: عربستان نمی تواند تمام مساحت این کشور را با پدافندهای هوایی پوشش دهد و مجبور شده پدافندهای خود را به سمت کاخ ها و تأسیسات انرژی هدایت کند. بن سلمان نیز از مشاوران خود خواسته کانال های ارتباط سیاسی با ایران را باز نگه دارند.