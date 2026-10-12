وزارت خارجه انگلیس به شهروندان خود در خصوص حضور در شهرها و فرودگاه های عربستان هشدار داد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه انگلیس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که شهروندان این کشور باید نسبت به سفر به شهرهای جده و دمام و تمام فرودگاه های عربستان به جز فرودگاه محمد بن عبدالعزیز در مدینه منوره هوشیار باشند.

این وزارت خانه تاکید کرد که سفر به مناطق مذکور تنها در صورت نیاز مبرم و اساسی انجام می شود. شهروندان انگلیسی همچنان از فرودگاه ملک خالد در ریاض دور بمانند.

پیشتر نیز کشورهای دیگر مانند کره جنوبی،فرانسه، آلمان و کانادا هشدارهای مشابهی صادر کرده بودند.

روز گذشته نیز فایننشال‌تایمز گزارش داد مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از جمله اکسون‌موبیل، توتال‌انرژیز، شل و بی‌پی، در پی نگرانی‌های امنیتی و اختلال در پروازهای عربستان، برنامه حضور در کنفرانس انرژی ریاض را لغو کرده‌اند.

گفتنی است که در پی حمله نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض، شرکت‌های هواپیمایی ناچار به تغییر مسیر ده‌ها فروند هواپیما شده و بیش از یک‌هزار پرواز نیز لغو شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های سعودی در پی افزایش حملات، دستور تعطیلی چند فرودگاه این کشور را صادر کرده‌اند.