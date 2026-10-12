عاملان جنایت حمله به مدرسه میناب باید پاسخ دهند

وزیر امور خارجه در پیامی تاکید کرد: مسئولیت وزارت امور خارجه، ثبت حقیقت، پیگیری حقوقی و بین‌المللی این جنایت و پاسخ‌گو کردن عاملان و آمران آن است.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از دریافت نامه یکی از دانش‌آموزان بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب، خبر داد.

عراقچی نوشت: امروز در حاشیه همایش بین‌المللی اکوساید؛ جنایت خاموش، نامه فاطمه‌زهرا شیخ‌آبادی، دانش‌آموز بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب، را دریافت کردم.

وی افزود: او در این نامه از دوستان و همکلاسی‌هایش، نیایش، سوناز، باران و زینب، یاد می‌کند؛ کودکانی که در حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: فاطمه‌زهرا نوشته که زنده مانده تا از دوستانش بگوید و یاد آن‌ها را زنده نگه دارد. او از سازمان ملل متحد نیز می‌پرسد چرا در برابر این فاجعه و در حمایت از حقوق کودکان اقدامی نمی‌کند و از مردم ایران می‌خواهد نگذارند دوستانش فراموش شوند.

عراقچی تأکید کرد: برای من و همکارانم در وزارت امور خارجه، دریافت این نامه مسئولیتی فراتر از همدردی در قبال کودکان شهید میناب است؛ مسئولیت واقعی ما ثبت حقیقت، پیگیری حقوقی و بین‌المللی این جنایت و پاسخ‌گو کردن عاملان و آمران آن جنایت است.

وی در پایان نوشت: وظیفه خود می‌دانم صدای فاطمه‌زهرا و روایت کودکان میناب را به مجامع بین‌المللی برسانم.