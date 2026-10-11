کد خبر: 1384057
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

سناتور مورفی: ایران پایگاه‌های میلیارد دلاری آمریکا را نابود کرد

3 سناتور دموکرات آمریکایی با اذعان بر اینکه پایگاه‌های هوایی و دریایی میلیارد دلاری ایالات متحده در منطقه توسط ایران نابود شده‌اند، گفت که آمریکا نباید وارد جنگ علیه ارتش یمن شود.

جوان آنلاین: کریس مورفی، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «فیس دِ نیشن» از شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز عنوان کرد: من فکر می‌کنم ایالات متحده همیشه باید در منطقه غرب آسیا حضور داشته باشد، اما بیایید صادق باشیم! ما دیگر پایگاه دریایی در بحرین نداریم. ما پایگاه موثری در قطر نداریم، زیرا دقایقی پس از جنگ، ایران آن پایگاه‌ها را نابود کردند.

به گزارش ایسنا، این سناتور دموکرات آمریکایی در ادامه تاکید کرد: اگر قرار است ظرفیتی را در آن منطقه بازسازی کنیم، باید راهی برای محافظت از آن بیابیم. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اساسا برای جنگ علیه ایران آماده نبود، به‌طوری که ظرف چند روز پس از شروع جنگ، پایگاه‌های هوایی و دریایی میلیارد دلاری ما در منطقه توسط ایران نابود شدند. هر آمریکایی باید از این بابت خشمگین باشد. نه فقط به این دلیل که آمریکایی‌ها کشته شدند، بلکه به این دلیل که پول مالیات‌دهندگان آنها در مقیاس بزرگ هدر رفت؛ بنابراین ما باید در مورد اینکه آیا باید آنها را بازسازی کنیم یا خیر و اگر نمی‌توانیم از آنها محافظت کنیم، تجدید نظر نماییم. همچنین رئیس‌جمهور ترامپ قادر به محافظت از مردم ما در غرب آسیا نیست.

سناتور مورفی درباره حملات عربستان و ارتش یمن گفت: من فکر نمی‌کنم ایالات متحده باید در یمن وارد جنگ شود، زیرا همانطور که ما با درگیر شدن در جنگ علیه ایران، خاورمیانه را بدتر و آشفته‌تر کرده‌ایم، اگر با حوثی‌ها (ارتش یمن) نیز وارد جنگ شویم، به سادگی اوضاع را تشدید کرده و اوضاع را خطرناک‌تر خواهیم کرد.

او درباره لفاظی‌ها و ادعا‌های دونالد ترامپ گفت: رئیس‌جمهور ترامپ گفته که پس از انتخابات، بازگشت به جنگ علیه ایران را در نظر دارد. پاسخ ایران به این موضوع، تشدید جنگ خواهد بود. رئیس‌جمهور ترامپ باید این جنگ را به پایان برساند و این سریع‌ترین راه برای بازگشایی آبراه‌ها ازجمله تنگه هرمز خواهد بود. با این حال، ترامپ رئیس‌جمهوری است که نشان داده، فقط سطح تحقیرآمیزی از بی‌کفایتی در جنگ‌افروزی و تشدید آن، صرفا بدبختی بیشتری را برای مالیات‌دهندگان آمریکایی و مردمی که در آن منطقه زندگی می‌کنند، به ارمغان خواهد آورد.

کریس مورفی در بخش دیگری از این مصاحبه به وضعیت وخیم آمریکا در حوزه اقتصاد و سیاست پرداخت و گفت: ما در بحبوحه جنگی هستیم که برای مردم آمریکا یک فاجعه است. منظورم این است که مردم نمی‌توانند غذا بخرند و نمی‌توانند باک بنزین خود را پُر کنند؛ بنابراین بیایید صادق باشیم، مهمترین چیزی که مردم آمریکا در حال حاضر به آن فکر می‌کنند، کنار گذاشتن این افراد از قدرت است، زیرا این یک فاجعه برای جهان، برای اعتبار آمریکا و اقتصاد بوده است.

سناتور آمریکایی درباره انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر و پیروزی احتمالی دموکرات‌ها اظهار داشت: من فکر می‌کنم ما باید در ایده‌ها و پیشنهادات خود برای چگونگی رفع این آشفتگی جسور باشیم و بنابراین باید وعده دهیم که اگر در این انتخابات پیروز شویم، قرار نیست این جنگ را تامین مالی کنیم. ما قرار نیست بدون تعهد دولت ترامپ مبنی بر پایان این جنگ، بودجه وزارت جنگ را تصویب کنیم. ما قرار است با این فساد مقابله کنیم، نه فقط فساد ترامپ، بلکه کل فساد دولت فدرال. اگر ما را انتخاب کنید، ما تلاش خواهیم کرد تا پول میلیاردرها، شرکت‌ها و پول‌های ناشناس را از سیاست خارج کنیم. ما به جنگ علیه ایران پایان خواهیم داد.

برچسب ها: کریس مورفی ، ایران ، پایگاه‌های آمریکا
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