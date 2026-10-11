جوان آنلاین: ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شامگاه یکشنبه طی یک تجمع انتخاباتی عنوان کرد: ما فرزندان و نوه‌هایمان را برای مرگ در عملیات بی‌ملاحظه‌ای که توسط ناتو ابداع شده است، آماده نخواهیم کرد. همدست شدن در جنگ اوکراین یا همدست شدن در جنگ عربستان سعودی خطر بزرگی است که ما نمی‌خواهیم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ادامه تاکید کرد: ما از عدم تعهد حمایت می‌کنیم. ما می‌خواهیم خودمان تصمیم بگیریم که چه کاری انجام دهیم، کجا انجام دهیم، چگونه انجام دهیم، بدون اینکه هیچ اربابی به ما بگوید چه کاری باید انجام دهیم.

ملانشون علاوه بر آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را «دشمن» خواند، گفت: کسانی که فرانسه را هدف قرار می‌دهند، اگر ما حکومت کنیم، نیروی انتقام ما را احساس خواهند کرد و بعید است که این کار برایشان فایده‌ای داشته باشد. ترامپ دشمن ماست، نه چیزی بیشتر!

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه درباره اعتراضات دانش‌آموزان فرانسه نسبت به شرایط نامطلوب مدارس گفت: ما باید آنچه را که در مقابل چشمانمان اتفاق می‌افتد درک کنیم؛ شورش جوانان. آنها بی‌دلیل دست به شورش نمی‌زنند. آنها به دلایل عینی که در فهرست خواسته‌های خود تعیین کرده‌اند، در خیابان‌ها مستقر می‌شوند. این جنبشی است که بلوغ سیاسی و صنفی بزرگی را نشان می‌دهد، اما همچنین فریادی است که پایان دوره‌ای را اعلام می‌کند که خودشان قربانی آن بوده‌اند.