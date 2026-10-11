روزنامه وال‌استریت ژورنال از هشدار فرانسه، کانادا و آلمان به شرکت‌های هواپیمایی درباره ناامنی حریم هوایی عربستان سعودی خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که در پی حمله نیرو‌های مسلح یمن به فرودگاه ریاض، شرکت‌های هواپیمایی ناچار به تغییر مسیر ده‌ها فروند هواپیما شده و بیش از یک‌هزار پرواز نیز لغو شده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، فرانسه، کانادا و آلمان به شرکت‌های هواپیمایی درباره خطرات پرواز بر فراز عربستان سعودی و بخش‌های گسترده‌ای از حریم هوایی این کشور هشدار داده‌اند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های سعودی در پی افزایش حملات، دستور تعطیلی چند فرودگاه دیگر را صادر کرده‌اند.

در همین حال، گروه مشاوره ایمنی هوانوردی «اوبس گروپ» با اشاره به مخاطرات امنیتی، به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده است از پرواز در تمامی ارتفاعات در حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.