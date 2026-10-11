واکنش پاکستان، ترکیه و مصر درباره حملات انصارالله یمن به عربستان

عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر در بیانیه‌ای مشترک به حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی واکنش نشان دادند و مدعی شدند که این حملات محکوم است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، این چهار کشور در بیانیه خود، این حملات را تشدیدی خطرناک دانسته و مدعی شدند که از اقدامات دولت عربستان برای مقابله با آنها حمایت می‌کنند.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه همچنین انصارالله مسئول این حملات دانسته شده و از این جنبش خواسته شده است که فوراً حملات خود را متوقف کند.

این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که یمن از ۴ حمله به عربستان خبر داد.

نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که طی چهار عملیات نظامی، فرودگاه ملک خالد در ریاض و سه هدف دیگر در عربستان را هدف قرار داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: این عملیات در پاسخ به تجاوزات وحشیانه سعودی علیه کشور و ملت ما صورت گرفت؛ عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته با ۱۲۴ حمله هوایی، صنعا و استان‌های تعز، مأرب، الجوف، حجه، الحدیه و صعده را هدف قرار داد و به این ترتیب تعداد حملات عربستان از زمان تشدید تنش‌ها به ۲ هزار و ۵۸ حمله هوایی رسید که کشتار‌های زیادی را علیه ملت یمن مرتکب شد و زنان و کودکان زیادی قربانی شدند.

در بیانیه مذکور آمده است: نیرو‌های مسلح یمن با یاری خداوند متعال طی ۲۴ ساعت گذشته چهار عملیات نظامی را با استفاده از تعدادی از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد انجام دادند که در عملیات نخست فرودگاه ملک خالد در ریاض از شب گذشته تاکنون طی سه مرحله هدف قرار گرفت و منجر به اختلال در ترافیک هوایی و مسدود شدن کامل فرودگاه شد.