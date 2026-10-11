کد خبر: 1384048
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نتانیاهو امشب درباره ایران نشست امنیتی برگزار می‌کند

3 رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نتانیاهو امشب پس از ادعای ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران، نشست امنیتی برگزار می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام‌های این رژیم اعلام کرد که نتانیاهو امشب نشست امنیتی برگزار خواهد کرد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، نشست امنیتی نتانیاهو پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران برگزار می‌شود.

کانال ١٣ رژیم صهیونیستی پیشتر نیز گزارش داده بود که اسرائیل در حال حاضر برنامه‌ای برای آغاز عملیات نظامی علیه ایران ندارد، اما نهاد‌های امنیتی این رژیم نگرانند ایران قبل از انتخابات اسرائیل حمله پیش‌دستانه کند.

برچسب ها: ترامپ ، ایران ، نشست امنیتی
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