آلمان با فشار آمریکا برای برکناری رئیس جمهور اوکراین مخالفت کرد

یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در پی درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برکناری ولودیمیر زلنسکی از ریاست جمهوری اوکراین بر حمایت برلین از او تاکید کرد و خواستار اعمال فشار بیشتر بر روسیه برای ازسرگیری مذاکرات صلح شد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، وادفول یکشنبه اظهار کرد که آلمان همچنان در کنار اوکراین و دولت آن ایستاده است و «در حالی که رئیس جمهور وظایف دشوار خود را انجام می‌دهد به طور کامل از وی حمایت می‌کند.»

به گزارش ایرنا، ترامپ شنبه خواستار جایگزینی زلنسکی شد و به شدت از حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه انتقاد کرد.

اما آلمان که بزرگترین کمک‌کننده به اوکراین در میان کشور‌های اروپایی است، یکشنبه اعلام کرد که با وجود اعلام ترامپ مبنی بر لغو موقت تحریم‌های آمریکا علیه سوخت روسیه، به حفظ تحریم‌های خود علیه مسکو ادامه خواهد داد.

وادفول گفت که برای حمایت از اوکراین و کشاندن مسکو به پای میز مذاکره به «ثبات‌قدم و شفافیت» نیاز است.

وزیر خارجه آلمان افزود: ما به فشار کمتر نیاز نداریم بلکه برای آنکه پوتین را به مذاکره ترغیب کنیم، به فشار بیشتری بر وی نیازمندیم. این همان چیزی است که شرایط کنونی ایجاب می‌کند و دولت آلمان نیز بر همین موضع ایستاده است.

در همین حال، لندن نیز اعلام کرده است که اندی برنهام نخست وزیر انگلیس با زلنسکی گفت‌و‌گو کرده و به وی اطمینان داده است که لندن به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ادامه خواهد داد.