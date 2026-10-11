جوان آنلاین: امروز در امریکا روز «کلمب» و روز کشف امریکا است و تعطیل و جشن. شاید ضرب‌الاجل دوهفته‌ای امریکا برای فروپاشی ایران که درست به این روز ختم می‌شد، برای مقابل‌هم قراردادن «کشف امریکا» و «محو ایران» بوده است! بعید هم نیست. هم به این دلیل که امریکایی‌ها اهل این‌جور زمان‌بندی‌ها هستند و هم از آن جهت که وزیر خارجه‌ی آنان در یونان «جنگ تمدن‌های ۲» را کلید زد. با این‌حال تیتر یک خبرگزاری‌های جهان حالا و پس از پایان ضرب‌الاجل دوهفته‌ای اسکاتی بسنت وزیر خزانه‌داری امریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران نه با «فروپاشی» که با «صدای انفجار بسیار شدید در ریاض پایتخت عربستان» و «محاصره‌ی هوایی امریکا در آسمان ریاض» به‌روز می‌شود! تیتر دوم نیز نمی‌تواند از فروپاشی اقتصاد ایران باشد، چون تیتر دوم را هر روز «انفجار یک نفتکش جدید در هرمز و در بنادر عربی» رزرو کرده است!

تنها خبری که بسنت در پایان ضرب‌الاجل خود توانست از خروجی خبرگزاری‌ها به دست آورد این بود که به او اجازه دادند برای تبیین دستاورد‌های تحریم دو هفته‌ای دریایی و هوایی به آنتن زنده آنان بیاید و بگوید: «خب! اگر ایرانی‌ها دوست دارند این‌طور زندگی کنند، تبریک می‌گویم، ولی آنان دیگر نمی‌توانند [به‌خاطر تحریم هوایی]اقوام‌شان را در لندن ببینند، یا به پاریس برای دیدار دوست‌دخترهای‌شان بروند»! همین‌قدر متوهم و مضحک. فقط هم این نبود. او یک ادعای نفتی هم کرد که در همان حدود از ابلهی بود: «ایران در حال حاضر هیچ درصدی از نفت خود را در حال حمل‌و‌نقل دریایی ندارد. آنها با کسری بودجه مواجه هستند». اسکاتی در ادعای عجیب دیگری گفته «ایران هر شب پهپاد پرتاب می‌کند، اما توانایی‌های رصد خود را از دست داده و پهپادهایش به برخی کشتی‌ها اصابت می‌کنند»! «برخی» یعنی چی؟! یعنی آن ابرنفتکش‌ها که جزئی از «برخی» هستند و در آتش می‌سوزند، اهمیتی برای امریکا ندارند؟ اگر این ادعا‌ها درست است چرا نفت ۵۰ دلار نیست و همچنان بالای ۱۰۰ دلار است؟! چرا اگر همه‌چیز عادی است، دیزل یک نصف روز خود را از پوتین گدایی می‌کنید؟ اسکاتی که شوهر کرده و گفته می‌شود شوهرش در تصمیمات سیاسی و اقتصادی به او کمک می‌کند باید اکنون از خودش بپرسد: «مرد»! در تعیین ضرب‌الاجل عجله نکردی؟! آن‌هم وقتی ایران ۴۷ سال است در تحدید و تحریم به‌سر می‌برد؟!