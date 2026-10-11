کد خبر: 1384028
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۲
اقتصاد » اخبار کلی

وعده  فروپاشی ۲ هفته‌ای اقتصاد ایران فروپاشید

1 وزیر خزانه‌داری رژیم امریکا که ۲ هفته قبل به‌سیاق دشمنان قسم‌خورده مردم ایران مدعی شده بود اقتصاد ایران ظرف ۲ هفته فروخواهد پاشید  حالا با اقتصاد مقاوم و اجرای طرح‌های مردمی اقتصاد از سوی ایران مواجه است
 بهناز قاسمي 

جوان آنلاین: رؤياهاي واهي رژيم‌تروريستي  امريكا مانند ساير رؤياپردازي‌هايشان به سنگ خورد، چراكه پنجم مهرماه (۲۷ سپتامبر) بود اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري رژيم امريكا در مصاحبه‌اي با رسانه ضدبشري «فاكس نيوز»، از راهبرد موسوم به طرد اقتصادي رونمايي كرد و با ادبياتي سخيف و تبخترآميز مدعي شد كه واشینگتن با انسداد مسيرهاي مالي و نفتي و تحريم هوايي، ايران را در موقعيتي قرار داده كه اقتصادش طي دو هفته آينده دچار فروپاشي مي‌شود. روز گذشته ۱۹ مهرماه، زمان پيش‌بيني شده اين خانم وزير پايان يافت و در اين مدت نه تنها به اقتصاد ايران خللي وارد نشد، بلكه هم نرخ ارز به ثبات نسبي رسيده و هم اينكه طرح‌هاي معيشتي مانند «تورم صفر» و ثبات قيمت اقلام ضروري سبد معيشت خانوار به مرحله اجرا درآمده است. محملات مقامات رژيم امريكا در حالي است كه به گواه داده‌هاي دانشگاه ميشيگان، اقتصاد امريكا در شرايط نگران‌كننده‌اي قرار گرفته است، به طوري كه افزايش قيمت سوخت و مواد غذايي در كنار بالا ماندن نرخ تورم، قدرت خريد خانوارها را كاهش داده و نگراني درباره وضعيت اقتصاد را افزايش داده است.
         
براساس داده‌هاي دانشگاه ميشيگان، تشديد جنگ ميان امريكا و ايران، فشارهاي هزينه‌اي در اقتصاد امريكا را افزايش داده است. افزايش قيمت انرژي، به‌ويژه بنزين يكي از مهم‌ترين مسيرهايي است كه از طريق آن تحولات غرب آسيا به بودجه خانوارهاي امريكايي منتقل شده است. نرخ تورم سالانه امريكا افزايش يافته و بسياري از خانوارها همچنان با قيمت‌هاي بالاتري نسبت به گذشته روبه‌رو هستند و همين موضوع باعث شده فشار معيشتي حتي با كاهش نرخ تورم ادامه پيدا كند. در شرايطي كه در ادامه جنگ‌طلبي رژيم تروريستي امريكا و نوكرانش عليه ايران، اقتصاد خانواده‌هاي امريكايي به شدت دچار آسيب شده، دولتمردان اين رژيم همچنان مشغول روياپردازي هستند. پنجم مهرماه (۲۷سپتامبر) بود كه وزير خزانه‌داري امريكا در مصاحبه‌اي با فاكس نيوز، از راهبرد موسوم به طرد اقتصادي رونمايي كرد. اسكات بسنت با ادبياتي سخيف و طنزآلود مدعي شد كه واشینگتن با انسداد مسيرهاي مالي و نفتي و تحريم هوايي، ايران را در موقعيتي قرار داده كه اقتصادش طي دو هفته آينده دچار فروپاشي مي‌شود. او با اشاره به محدوديت صادرات نفت ايران و محموله‌هاي باقي‌مانده در مسير چين ادعا كرد كه تهران به‌زودي چيزي براي مبادله با جهان نخواهد داشت. در اين مدت نيز با ايجاد جنگ رواني و دستكاري نرخ دلار در امارات و بازار هرات تلاش كردند بازار دلار را دچار آشفتگي كنند كه تيرشان به سنگ خورد. 

   همتي: ۳ روز بيشتر وقت نداريد
در همين فضا، عبدالناصر همتي، رئيس‌كل بانك مركزي ايران، روز ۱۶ مهر در واكنشي طعنه‌آميز به بسنت گفت: «سه روز بيشتر وقت نداري»، اشاره‌اي به روزهاي باقي‌مانده از مهلت ادعايي وزير خزانه‌داري امريكا براي فروپاشي اقتصاد ايران. اين خط‌ونشان كشيدن‌هاي متوهمان امريكايي‌ها مسبوق به سابقه است. بنيامين نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، جان بولتون مشاور امنيت ملي دوره اول ترامپ، ديويد بارنيا رئيس پيشين موساد، لن‌خودوركوفسكي مقام پيشين وزارت خارجه امريكا و دهها متوهم ديگر كه به تعبير رهبر شهيد، خوراك مار و مور مي‌شوند و جمهوري اسلامي همچنان خواهد ايستاد، بارها مسيري را كه بسنت تبختر آن را مي‌فروخت رفته و به سنگ خورده‌اند. پيش‌تر نيز در اول سپتامبر، همتي در پاسخ به اظهارات بسنت درباره شكست اقتصادي ايران گفته بود كشور ارز كافي در اختيار دارد و بانك مركزي آماده است براي آرام‌كردن بازار ارز تا 2 ميليارد دلار تزريق كند. او در عين حال اذعان كرد كه شرايط اقتصادي و مديريت معيشت دشوار شده، اما تأكيد كرد فروپاشي اقتصادي رخ نداده و رخ نخواهد داد. همچنين با دخالت بانك مركزي و دادستان كل كشور متخلفان و اخلال‌گران بازار ارز دستگير و به مراجع قضايي سپرده شدند. برخلاف ادعاي بسنت، نه تنها اقتصاد ايران دچار فروپاشي نشد، بلكه قيمت دلار به ثبات نسبي رسيد. ثبات بازار ارز يكي از مؤلفه‌هاي مهم تاب‌آوري اقتصادي است و بانك مركزي با مديريت عرضه ارز و استفاده از منابع در دسترس، براي كاهش نوسانات و ايجاد آرامش در بازار تلاش مي‌كند. 

   اجراي طرح تورم صفر براي اقلام خوراكي تا پايان امسال
موفقيت شهرداري و دولت در اجراي موفق طرح موسوم به «تورم صفر» و ثبات قيمت ۱۲ قلم كالاي اساسي و اقلام مورد نياز سبد معيشت تا پايان اسفند در تهران و ساير استان‌ها دليلي بر باطل بودن توهمات واهي رژيم تروريستي امريكاست، چراكه اقتصاد ايران با تاب‌آوري بسيار بالا در تأمين مواد غذايي و صنايع و خدمات هرگز دچار فروپاشي نخواهد شد و دشمنان ايران اين آرزو را به گور مي‌برند. 


   چرا اقتصاد ايران قابل فروپاشي نيست؟
به گزارش ايرنا، تحليلگران دلايل تاب‌آوري اقتصاد ايران با وجود وقوع دو جنگ تحميلي در يك سال، افزايش فشار تحريم‌ها و تشديد محاصره دريايي را در چند مورد جست‌وجو مي‌كنند كه مهم‌ترين آن سازگاري با شرايط تحريم در حدود دو دهه اخير است، به طوري كه هرچند اين بار تحريم‌ها به صورت گسترده اعمال شده‌اند و طيف وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي را دربر مي‌گيرند، اما فعالان اقتصادي ايران راه دور زدن اين تحريم‌ها را از گذشته آزموده‌اند، به طوري كه اقتصاد ايران در همين ايام محاصره دريايي و جنگ تحميلي و بعضاً تحريم حمل و نقل هوايي توانسته شبكه تأمين كالاهاي مورد نياز كشور را حفظ و بازار را تأمين كند. 
دومين عامل تاب‌آوري، تنوع سبد صادرات ايران است. ايران داراي طيف وسيعي از صنايع توليدي است كه از صنايع بزرگي چون فولاد و پتروشيمي تا صنايع كوچك و متوسط را دربر مي‌گيرد. برخي از شركت‌هاي بزرگ صنعتي كه به‌خصوص در زمينه استخراج معادن و فلزات هستند، به انرژي ارزان دسترسي دارند كه سوددهي آنها را افزايش مي‌دهد و صورت مالي شركت‌هاي بزرگ صنعتي در سامانه كدال، شاهدي بر اين مدعاست. 
علاوه بر اين، برخورداري از سرزميني پهناور و حاصلخيز در توليد انواع محصولات كشاورزي، كشور را در تأمين بخش عمده مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي اساسي بي‌نياز كرده و اتكا به واردات محصولات كشاورزي را كاهش داده است، به طوري كه ۸۵ درصد نياز سفره معيشتي مردم از طريق توليد داخلي تأمين مي‌شود. 
عامل چهارم، توانمندي جايگزيني واردات با توليد داخلي است كه اين مزيت در شرايط محاصره دريايي اخير خود را به خوبي نشان داد، به طوري كه توليدكنندگان داخلي توانستند كالاهاي مورد نياز كشور را با مزيت قيمتي پايين‌تر به بازار عرضه كنند، در حالي كه بسياري از اين كالاها در گذشته از طريق واردات تأمين مي‌شد. 
عامل پنجم را مي‌توان در مزيت ايران در تأمين انرژي مورد نياز خود جست‌وجو كرد، به طوري كه با وجود آنكه بخش انرژي كشور، به‌ويژه در حوزه پتروشيمي در جنگ تحميلي آسيب ديد، اما توانست در همين چند ماه اخير بخشي از ظرفيت از دست رفته را احيا و ناترازي ايجاد شده را با روش‌هاي بومي مديريت كند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اقتصاد ، بازار ، قیمت
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