جشنواره فیلم کوتاه تهران به دنبال «اندیشه ایرانی برای روایت جهانی» است

جوان آنلاین: دبیر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از اختصاص جایزه «وطن به روایت من» در بخش نگاه ملی به آثار مرتبط با جنگ‌های اخیر خبر داد. شعیبی با اشاره به رویکرد و شعار این دوره از جشنواره «اندیشه ایرانی برای روایت جهانی» گفت: تلاش ما این است روایت‌هایی خلق کنیم که علاوه بر برخورداری از ریشه‌های فرهنگی ایرانی، امکان ارتباط با مخاطبان جهانی را نیز داشته باشند.

بهروز شعیبی دبیر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در ابتدای این نشست با اشاره به افزایش آثار ارسالی به بخش ملی گفت: امسال تعداد آثار ارسالی به بخش ملی در مقایسه با سه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. در مجموع، ۲ هزار و ۴۵۶ اثر به این بخش ارسال شده که شامل یک‌هزار و ۷۰۴ اثر داستانی، ۳۱۷ اثر مستند، ۲۶۶ اثر تجربی و ۱۶۹ اثر پویانمایی است.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران افزود: از مجموع آثار ارسالی، ۱۲۸ اثر به بخش ملی راه یافته‌اند که شامل ۶۳ فیلم داستانی، ۲۶ فیلم مستند، ۱۴ فیلم تجربی و ۲۵ فیلم پویانمایی است.

شعیبی با اشاره به رشد قابل توجه آثار پویانمایی تصریح کرد: امسال آثار خوبی در بخش پویانمایی داشتیم و همین موضوع باعث شد زمان نمایش این آثار نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کند. در بخش داستانی نیز، به‌ویژه در میان فیلم‌اولی‌ها، با رشد کیفی قابل توجهی مواجه بودیم و تعداد زیادی از فیلم‌های راه‌یافته به این بخش، نخستین تجربه فیلم‌سازی سازندگانشان است.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران بیان کرد: هیئت انتخاب بخش داستانی متشکل از الهام اسدی، اسما ابراهیم‌زادگان، الهام معروفی، وحید نامی، رضا فهیمی، وحید موسائیان و محسن اسدپور است. در بخش مستند نیز محمد شکیبایی‌نیا، محمدعلی فارسی و محمدرضا فرطوسی مسئولیت انتخاب و داوری آثار را بر عهده داشته‌اند.

شعیبی ادامه داد: سعید پوراسماعیلی، محسن آقار و لنا رنجی اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش تجربی هستند. در بخش پویانمایی نیز بهروز غریب‌پور، عباس جلالی‌یکتا و رامک امین‌کاظمی حضور دارند. همچنین محمدهادی کریمی، حسین مهکام و احمدعلی سجادی‌صدر داوری بخش اقتباس در حوزه فیلم و فیلم‌نامه را بر عهده دارند.

وی با اشاره به آمار آثار بخش بین‌الملل اظهار داشت: امسال ۸ هزار و ۷۵۵ اثر از ۱۳۲ کشور به جشنواره ارسال شده است که در نهایت ۶۲ اثر به این بخش راه یافته‌اند. همچنین به دلیل کیفیت مطلوب آثار ایرانی، ۱۲ فیلم از کشورمان در بخش بین‌الملل حضور دارند.

دبیر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران افزود: امسال بخش ویژه‌ای با عنوان مرور جشنواره‌ها در نظر گرفته شده است که به سینمای کشور‌هایی همچون مصر، ترکیه، روسیه و کشور‌های آفریقایی می‌پردازد.

شعیبی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور مهمانان خارجی گفت: ۱۶ مهمان خارجی برای حضور در جشنواره پیش‌بینی شده‌اند که برخی از آنها اعضای هیئت‌های داوری و برخی دیگر فیلم‌ساز هستند.

رئیس انجمن سینمای جوان درباره بازتاب جنگ رمضان و جنگ ۱۲روزه در آثار ارسالی به جشنواره اظهار داشت: در دوره‌های گذشته، پویش «وطن به روایت من» با هدف حمایت از روایت‌های مرتبط با جنگ برگزار شد. امسال تصمیم گرفتیم این عنوان را در قالب جایزه‌ای در بخش نگاه ملی دنبال کنیم و آثار مرتبط با جنگ را در چارچوب برنامه‌های جشنواره به نمایش بگذاریم. آثار مرتبط با جنگ در بخش‌های داستانی و مستند نیز حضور دارند و تلاش کرده‌ایم با حفظ معیار‌های کیفی جشنواره، فرصت بیشتری برای نمایش فیلم‌های کوتاه با این موضوع فراهم کنیم. این آثار صرفاً تولیدات سازمانی نیستند و فیلم‌سازان مستقل نیز در میان سازندگان آنها حضور دارند.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران با اشاره به توجه برخی فیلم‌سازان ایرانی و خارجی به موضوع مدرسه میناب گفت: این موضوع در شماری از آثار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در طرح «قصه‌های مدرسه» مقرر شده است آثار برگزیده، یاد و نام دانش‌آموزان مدرسه میناب را در تیتراژ ابتدایی یا پایانی خود گرامی بدارند.

شعیبی در مورد رویکرد این دوره با عنوان «اندیشه ایرانی برای روایت جهانی» گفت: اندیشه ایرانی به مجموعه‌ای از داشته‌ها، پیشینه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی ما اشاره دارد که گاهی از آنها غافل می‌شویم. تلاش ما این است که با رجوع دوباره به این ظرفیت‌ها، روایت‌هایی خلق کنیم که علاوه بر برخورداری از ریشه‌های فرهنگی ایرانی، امکان ارتباط با مخاطبان جهانی را نیز داشته باشند.