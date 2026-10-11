کد خبر: 1384043
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

راهپیمایی ۲۵۰ هزار نفری حمایت از فلسطین  در لندن و چندین شهر اروپایی

هزاران نفر در لندن و چندین شهر اروپایی در راهپیمایی‌ها و تجمع‌های حمایت از فلسطین شرکت کردند و خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه، پایان ارسال سلاح به تل‌آویو و افزایش فشار‌های سیاسی و دیپلماتیک بر دولت اسرائیل شدند. برگزارکنندگان راهپیمایی لندن شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۲۵۰ هزار نفر اعلام کردند. 
به گزارش «جوان»، شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز شنبه لندن از محدوده امبانکمنت در مرکز شهر به سمت پارلمان بریتانیا حرکت کردند. در میان جمعیت، پرچم‌های فلسطین و چفیه‌های سنتی دیده می‌شد و معترضان پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی از جمله «فلسطین را آزاد کنید» و «نسل‌کشی را متوقف کنید» حمل می‌کردند. توقف حملات به غزه، حمایت از حقوق فلسطینیان و قطع ارسال تسلیحات بریتانیا به اسرائیل از محور‌های اصلی این راهپیمایی بود. شرکت‌کنندگان همچنین با دو دقیقه سکوت، یاد قربانیان فلسطینی را گرامی داشتند. در این راهپیمایی که سازمان‌دهندگان شمار شرکت‌کنندگان آن را ۲۵۰‌هزار نفر اعلام کرده‌اند، حسام زملط، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در بریتانیا، با انتشار ویدئویی از این تجمع، بر تداوم همبستگی مردم بریتانیا با فلسطینیان تأکید کرد. او با اشاره به ادامه حملات در غزه و کرانه باختری گفت که حامیان فلسطین با جمعیتی بیشتر و صدایی رساتر به خیابان‌ها آمده‌اند. پلیس لندن اعلام کرد که در این تجمع ۲۰ نفر بازداشت شده‌اند. به گفته پلیس، برخی از بازداشت‌ها به نمایش پلاکارد‌هایی در حمایت از گروه ممنوعه «اقدام فلسطین» مربوط بوده است. این راهپیمایی‌ها در شرایطی برگزار شد که انتقاد‌های عمومی از رژیم صهیونیستی در بریتانیا و دیگر کشور‌های اروپایی افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو که در سال ۲۰۲۶ در ۳۶ کشور انجام شد، نگاه به اسرائیل در بسیاری از کشور‌های اروپایی عمدتاً منفی بوده و اعتماد به نتانیاهو نیز در شمار زیادی از کشور‌های مورد بررسی پایین بوده است. نتانیاهو در واکنش به وخامت روابط با لندن، در گفت‌وگویی با روزنامه بریتانیایی دیلی‌میل از سیاست‌های دولت بریتانیا انتقاد و دولت انگلیس را تعبیر به یک «دولت یاغی» (rogue state) کرد. او پیش‌تر هم از تعبیر جمهوری اسلامی برای انگلیس استفاده کرده بود. 
هم‌زمان، برلین نیز شاهد تجمع حامیان فلسطین در نزدیکی دفتر صدراعظم آلمان و منطقه دولتی پایتخت بود. معترضان با انتقاد از سیاست‌های دولت آلمان، خواستار پایان حمایت‌های نظامی، مالی و دیپلماتیک این کشور از اسرائیل، به‌ویژه ارسال سلاح، شدند. برگزارکنندگان راهپیمایی حامی فلسطین در برلین، با عنوان «United۴Palestine»، شمار شرکت‌کنندگان در تجمع روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ را حدود ۲۰‌هزار نفر اعلام کردند. در دوبلین، پایتخت ایرلند، هزاران نفر در راهپیمایی حمایت از فلسطین شرکت کردند و از دولت‌ها خواستند برای توقف جنگ و حمایت از حقوق فلسطینیان اقدامات مؤثرتری انجام دهند. گزارش‌ها همچنین از برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی در چندین شهر ایتالیا، از جمله رم، میلان، تورین و ناپل، حکایت دارد. زوریخ سوئیس نیز از دیگر شهر‌هایی بود که در آن تجمعی در حمایت از فلسطین برگزار شد. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو که از ۸ فوریه تا ۱۳ مه ۲۰۲۶ در ۳۶ کشور انجام شد، نگرش منفی به اسرائیل در چندین کشور اروپایی بسیار گسترده بود. در بریتانیا، سهم افرادی که دیدگاه نامطلوبی به اسرائیل داشتند از ۶۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۶۹ درصد در سال ۲۰۲۶ رسید. در ایتالیا این رقم از ۶۶ به ۷۵ درصد و در آلمان از ۶۴ به ۷۳ درصد افزایش یافت. همچنین، ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان بریتانیایی در سال ۲۰۲۶ دیدگاه «بسیار نامطلوب» به اسرائیل داشتند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لندن
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