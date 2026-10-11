کد خبر: 1384041
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی
غرب با «بیانیه» کنار عربستان ایستاد!

ترامپ: کار یمنی‌ها خیلی بد بود!

1 حملات بی‌امان یمن علیه سعودی‌ها که روز شنبه با به آتش کشیدن تأسیسات نفتی و به‌ویژه بسته شدن فرودگاه ملک خالد ریاض، برجسته شد، واکنش لفظی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه امریکا و رئیس کمیسیون اروپا را به دنبال داشت که در یک جمله خلاصه می‌شد
مهرزاد اصغریان

جوان آنلاین: حملات بی‌امان یمن علیه سعودی‌ها که روز شنبه با به آتش کشیدن تأسیسات نفتی و به‌ویژه بسته شدن فرودگاه ملک خالد ریاض، برجسته شد، واکنش لفظی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه امریکا و رئیس کمیسیون اروپا را به دنبال داشت که در یک جمله خلاصه می‌شد: «کنار عربستان می‌مانیم.» در مقابل، ارتش یمن دیروز با هشدار بستن حریم هوایی عربستان و تأکید بر اینکه «اصل مقابله به مثل، ماهیت پاسخ نظامی به عربستان را در این مرحله تعیین می‌کند»، به میدان قدم گذاشت. عصر دیروز فرودگاه ملک خالد ریاض بار دیگر مورد حمله قرار گرفت
پس از انتشار اخباری که روز شنبه به حمله ارتش‌یمن به فرودگاه ریاض دلالت داشت، سازمان کل هوانوردی کشوری عربستان سعودی تأیید کرد حمله یادشده، ۱۲‌کشته بر جای گذاشته و ۳۰۹نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شده‌اند. عصر دیروز هم فرودگاه ریاض مورد حمله یمنی‌ها قرار گرفت. گفته می‌شود در این حمله ترمینال ۴ مورد اصابت قرار گرفته است. به دنبال این تحولات، دونالد ترامپ واکنشی داشت که رنگ و بویی از قاطعیت نداشت: «از وقوع حمله‌ای به فرودگاه ریاض مطلع شدیم. مشارکت در حملات عربستان سعودی علیه یمنی‌ها را بررسی کرده و به‌سرعت در این‌باره تصمیم خواهیم گرفت.» 
وی افزود: «ما با یمنی‌ها در تماس هستیم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد؛ اما کاری که آنها انجام دادند، بسیار بد بود. حمله به عربستان سعودی وحشتناک است و سعودی‌ها توانایی دفاع از کشورشان را دارند.» رئیس‌جمهور امریکا گفت: «هنوز با ولیعهد عربستان سعودی صحبت نکرده‌ام، اما این کار را انجام خواهم داد. آنچه اتفاق افتاده، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.» در همین راستا، «مارکو روبیو» هم به صدور بیانیه‌ای بسنده کرد: «امریکا حملات اخیر به پادشاهی عربستان سعودی، از جمله حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را که جان یک شهروند امریکایی را گرفت، به‌شدت محکوم می‌کند.» 
وی گفت: «این حملات باید همین حالا متوقف شوند. ما در کنار پادشاهی عربستان سعودی ایستاده‌ایم.» اورسلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا هم بدون اشاره به ده‌ها شهید و زخمی تجاوزگری‌های ۳۸ روز اخیر عربستان سعودی علیه یمن، در شبکه ایکس نوشت: «مرگبار‌ترین حمله یمنی‌ها به فرودگاه ریاض تا به امروز، نشان‌دهنده تشدید خطرناک اوضاع است. ما با قربانیان و خانواده‌های آنان همدردی می‌کنیم. ما در کنار عربستان سعودی و مردم آن ایستاده‌ایم.» 
فون در لاین که هرگز تجاوزگری صهیونیست‌ها و امریکا علیه ایران را محکوم نکرده است، گفت: «این حملات نیرو‌های نیابتی ایران (به عربستان سعودی)، منطقه را به چرخه خشونت می‌کشاند.» فون درلاین افزود: «این اقدامات با ایجاد شوک در سطح جهانی، ثبات کانون‌های حیاتی حمل‌ونقل و انرژی را به خطر می‌اندازد. این حملات مرگبار علیه غیرنظامیان باید فوراً متوقف شود.»


 ارتش یمن در جایگاه پاسخگویی
ائتلاف مکه نیز تاکنون کاری از پیش نبرده و منابع مطلع به جوان گفته‌اند که پاکستان هیچ نیروی جدیدی به عربستان نفرستاده و استعداد قبلی را حفظ کرده است. دیروز عصر، ریاض بار دیگر آماج حملات بود. سرتیپ یحیی سریع دیروز با صدور بیانیه‌ای هشدار خود را درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان تکرار کرد. در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر شده آمده است که این فرودگاه‌ها و آسمان عربستان به‌جز فرودگاه‌های مکه مکرمه و مدینه منوره در معرض هدف قرار گرفتن و میدان عملیات ارتش یمن هستند. سخنگوی ارتش یمن از همه طرف‌ها خواست این هشدار‌ها را جدی بگیرند و تأکید کرد که عربستان سعودی مسئولیت هرگونه رهگیری ناموفق را بر عهده خواهد داشت. همچنین، ارتش یمن اعلام کرد که به تثبیت معادله‌های اعلام‌شده خود «فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش»، تا زمانی که اهدافش محقق شود، ادامه می‌دهد. وزارت خارجه یمن نیز، دیروز اعلام کرد، اصل مقابله به مثل ماهیت پاسخ نظامی به عربستان را در این مرحله تعیین می‌کند و شهادت ده‌ها تن، مجروح شدن صد‌ها نفر و تخریب زیرساخت‌ها، ارتش یمن را در جایگاه پاسخگویی می‌گذارد. وزارت خارجه یمن افزود: «عربستان به مدت ۱۲ سال درخواست‌ها برای رفع محاصره و توقف حملات به فرودگاه صنعا را نادیده گرفته است. فرودگاه صنعا هدف صد‌ها حمله و تخریب زیرساخت‌ها قرار گرفته که در نهایت به هدف قرار گرفتن آن توسط دشمن صهیونیستی منجر شده است.» بنابر اعلام این وزارتخانه، لغو محاصره و پایان دادن به اقدامات خصمانه برای عربستان کم‌هزینه‌تر از ماجراجویی‌های نظامی آن خواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، عربستان ، یمن
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