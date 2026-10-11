جوان آنلاین: از شیوه‌های امریکا برای دور ماندن از تبعات فرو ریختن تصویر شکست‌ناپذیری ارتش تروریستی این کشور در نبرد با ایران پنهان کردن آمار واقعی آسیب‌ها و کشته‌ها و ارائه آمار جعلی است. این پنهان‌کاری فقط برای عملیات روانی و تأثیرگذاری روی افکار عمومی نیست، امریکا با این روش ضعف ساختاری خود را پنهان می‌کند. اما کارایی این روش مقطعی و جزئی است و پس از آن، برخی از مقامات و رسانه‌های این کشور به علائمی که میزان خسارت‌های اعلامی از سوی دولت را زیر سؤال می‌برد، از جمله تناقض میان داده‌ها و آمار اعلامی، اذعان کردند.

در تازه‌ترین اظهارات، کریس مورفی عضو دموکرات مجلس سنای امریکا مانع‌تراشی پنتاگون را برای بازدید او از یکی از پایگاه‌های مهم امریکا در قطر نشانه‌ای از آمار جعلی این سازمان دانست. وی در بازدید از سفارت امریکا در ریاض، خسارات را فوق‌العاده گسترده و بسیار بیشتر از آنچه علنی شده توصیف کرد و گفت: «اگر آن حمله در طول روز اتفاق افتاده بود، بدون شک شمار زیادی از امریکایی‌ها کشته می‌شدند.» مورفی با اشاره به این خسارات گفت، وزیر جنگ امریکا مصمم است هزینه‌ها و پیامد‌های این جنگ را از مردم امریکا پنهان کند.

در طول جنگ، آمار رسمی بار‌ها دستخوش تغییرات غیرقابل توضیح شد. یک گزارش نشان داد که آمار مجروحان در یک روز ۱۵ نفر کاهش یافته و در روز‌های بعد همچنان در نوسان بوده است، بدون اینکه پنتاگون هیچ توضیحی برای این تغییرات ارائه دهد. در شهریور ماه، روزنامه واشینگتن‌پست نیز به نقل از مقام‌های امریکایی گزارش داد که دست‌کم ۲۳ نظامی امریکا از زمان آغاز جنگ جان باخته‌اند. در حالی که پنتاگون در آن مقطع ۱۸ کشته را ثبت کرده بود. وزیر دفاع امریکا در واکنش به این گزارش آن را دروغ محض خواند. در اقدام دیگری، رسانه‌های امریکایی خبر دادند که چهار نظامی امریکایی که در حملات مرتبط با جنگ در اردن و عراق کشته شده بودند، از بخش مربوط به عملیات خشم حماسی در پایگاه تلفات پنتاگون حذف شدند. گرچه پنتاگون برای سرپوش گذاشتن به این اقدام، آن را خطای فنی خواند، نشان داد که دستکاری سیستماتیک آمار خسارت‌ها و تلفات بخشی از سیاست‌های پنتاگون است. این تناقضات موجب شد که رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان امریکا بگوید «به نظر می‌رسد پنتاگون درباره تلفات نظامیان کشته‌شده دروغ می‌گوید تا به توجیه جنگ انتخابی دونالد ترامپ علیه ایران ادامه دهد.»

گزارش‌های دیگری نیز، چون تعطیلی بخش‌های دیگر بیمارستان‌های آلمان پس از اعزام مجروحان امریکایی و اعزام ۱۵۰ کادر درمان امریکا به آلمان، شاهدی بر ابعاد واقعی تلفات است که با ارقام رسمی پنتاگون همخوانی ندارد.

واقعیت این است که آنچه امریکا درباره خسارت پایگاه‌هایش در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران منتشر می‌کند، نه گزارش، که پرده‌ای از دروغ و پنهان‌کاری است. برآورد‌ها نشان می‌دهد خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های امریکایی بسیار سنگین‌تر و گسترده‌تر از آن ارقامی است که پنتاگون اعلام می‌کند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به غیرواقعی و دروغ بودن آمار تلفات امریکایی، بیان داشت که حدود ۵۰۰ نظامی امریکایی در حملات ایران کشته و شمار زیادی زخمی شده‌اند.

بخش جالب ارائه آمار مجروحان استفاده از کلیدواژه ضربه مغزی برای مجروحان امریکایی است که پیش از این در حملات موشکی ایران به عین‌الاسد نیز دیده شد. سخنگوی ارشد وزارت دفاع امریکا با اشاره به آمار مجروحان اعلام کرد که اکثریت قاطع جراحات ثبت‌شده شامل ضربات مغزی خفیف بوده است. با این حال، کارشناسان پزشکی هشدار دادند که اصطلاح «خفیف» فریبنده است.

حمله موشکی ایران به پایگاه امریکایی عین‌الاسد نیز نمونه‌ای مستند از جعل آمار و تناقض‌گویی بین روایت اولیه دولت و آمار نهایی اعلام‌شده از سوی پنتاگون است. یک روز پس از حمله موشکی ایران به عین‌الاسد، ترامپ در یک نمایش دروغین گفت هیچ امریکایی آسیب ندیده و خسارت واردشده به پایگاه‌ها محدود بوده است. پنتاگون نیز در گزارش اولیه خود از نبود تلفات امریکایی خبر داد. اما در هفته‌های بعد ناچار شد ابتلای بیش از صد نظامی به آسیب مغزی را تأیید کند. گزارش‌ها خبر می‌داد که مجروحان حمله به عین‌الاسد به آلمان و اسرائیل منتقل شدند. یک مقام در سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که بنابر مهم و استراتژیک بودن این پایگاه، دست‌کم ۸۰ نظامی امریکایی کشته و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شدند که زخمی‌ها بلافاصله با بالگرد از این پایگاه بیرون برده شده‌اند. امریکا با این اقدامات که برای پنهان کردن هزینه‌های سنگین جنگ و شکست‌های استراتژیک برای حفظ حمایت افکار عمومی امریکا انجام می‌دهد، به طور معکوسی اعتبار خودش را زیر سؤال برده، چراکه دیگر به آمار ارائه‌شده اعتماد ندارد و می‌داند که هزینه‌های جنگ فراتر از آن چیزی است که از تریبون گفته می‌شود. امری که می‌تواند افق سیاسی جنگ را در خاک امریکا دچار تحول کند.