کد خبر: 1384036
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
جامعه » اخبار كلی

بخشش قاتل پس از رفتن پای چوبه دار

آرمین بینا

جوان آنلاین: مردی که به اتهام قتل دوستش در جریان درگیری بر سر سرقت وسایل عتیقه به قصاص محکوم شده بود، پس از یک بار رفتن پای چوبه دار و دریافت مهلت از اولیای دم، سرانجام با پرداخت دیه بخشیده شد و از مجازات قصاص نجات یافت. 
صبح سی‌ام شهریور سال ۱۴۰۱، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران پلیس از کشف جسد مردی در یکی از خیابان‌های منطقه فلاح در جنوب تهران باخبر شد و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه شد. 
مأموران با حضور در محل، کنار سطل زباله با جسد مردی میانسال روبه‌رو شدند که ساعتی قبل از سوی یک زباله‌گرد داخل گونی نارنجی‌رنگی پیدا شده‌بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول بر اثر اصابت ضربات چاقو و وارد آمدن ضرباتی با جسمی سخت به سرش جان باخته‌است. همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، هویت مقتول به نام بهراد شناسایی شد. اعضای خانواده او در تحقیقات گفتند بهراد آخرین بار برای دیدن یکی از دوستانش به نام شهاب از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. با مشخص شدن هویت مقتول، شهاب برای تحقیق به پلیس احضار شد. او در اظهاراتش گفت شب حادثه همراه بهراد به خانه یکی دیگر از دوستانشان به نام نوید رفته بودند، اما خودش زودتر از خانه خارج شده و بهراد همچنان آنجا مانده بود. با توجه به اظهارات شهاب، نوید به‌عنوان مظنون به قتل بازداشت و برای بازجویی به اداره پلیس منتقل شد. 
 اعتراف به قتل
او در جریان تحقیقات سرانجام به قتل بهراد اعتراف کرد و درباره انگیزه‌اش گفت: «بهراد به خانه‌ام رفت‌وآمد داشت، اما مدتی بود متوجه شده بودم بعضی از وسایل عتیقه‌ام را سرقت می‌کند و با پول آنها مواد مخدر می‌خرد. شب حادثه بر سر همین موضوع با هم درگیر شدیم. از او خواستم وسایلم را پس بدهد، اما قبول نمی‌کرد که آنها را دزدیده است.»
متهم در ادامه اعترافاتش گفت: «درگیری بالا گرفت و من با چاقو چند ضربه به او زدم. بعد هم با میله آهنی ضرباتی به سرش وارد کردم. قصد کشتن او را نداشتم، اما وقتی متوجه شدم فوت کرده است، جسدش را از خانه بیرون بردم و در محل رها کردم.»
 محکومیت به قصاص
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و نوید به اتهام قتل عمد محاکمه شد. قضات دادگاه پس از بررسی شواهد و مدارک، او را به قصاص محکوم کردند. این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور، برای طی مراحل اجرای حکم به شعبه دوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران به ریاست قاضی درودی ارجاع شد. 
 بخشش
در ادامه، جلسات متعددی برای جلب رضایت اولیای دم برگزار شد، اما خانواده مقتول در ابتدا حاضر به گذشت نبودند. سرانجام مدتی قبل، نوید برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت، اما اولیای‌دم در آخرین مرحله به او چند ماه مهلت دادند تا برای جلب رضایت آنها تلاش کند. پس از این مهلت، جلسات صلح و سازش ادامه یافت تا اینکه سرانجام تلاش‌ها نتیجه داد و خانواده بهراد اعلام کردند در ازای دریافت دیه، از حق قصاص خود می‌گذرند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، سرقت ، پلیس
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