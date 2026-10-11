جوان آنلاین: مردی که به دلیل مخالفت زن صیغه‌ای سابقش با ازدواج مجدد با او، خانه پدرزن سابقش را به آتش کشیده و باعث مرگ پدر ۷۰‌ساله او شده‌بود، پس از این حادثه با خوردن ۳۰ قرص به زندگی خود پایان داد. در این آتش‌سوزی، زن جوان و دختر ۹ ساله‌اش نیز به شدت دچار سوختگی شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

ساعت ۴ بامداد جمعه دهم مهرماه، اهالی کوچه‌ای در محدوده خیابان نبرد جنوبی تهران با مشاهده شعله‌های آتش از یک ساختمان قدیمی ویلایی، سراسیمه از خانه‌هایشان بیرون آمدند. آتش لحظه‌به‌لحظه گسترده‌تر می‌شد و تلاش ساکنان برای مهار آن بی‌نتیجه مانده بود. همزمان صدای فریاد‌های کمک‌خواهی و ناله‌های زن، مرد و کودکی از میان شعله‌ها به گوش می‌رسید. اهالی بلافاصله موضوع را به آتش‌نشانی و پلیس اطلاع دادند.

لحظاتی بعد، آتش‌نشانان و مأموران پلیس در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند. پس از خاموش شدن شعله‌ها، پیکر سوخته مردی سالخورده، زن جوان و دختر خردسالی از ساختمان خارج و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد ساکنان خانه، مردی ۷۰ ساله به نام حمید، دخترش رؤیا و نوه ۹ ساله‌اش بودند که هنگام وقوع حادثه خواب بودند. آتش به سرعت ساختمان و خودروی سواری داخل حیاط را فرا‌گرفته بود و اعضای خانواده فرصت چندانی برای فرار نداشتند.

بررسی کارشناسان آتش‌نشانی از عمدی بودن حریق حکایت داشت و مشخص شد فردی با پاشیدن مایع اشتعالزا، ساختمان را به آتش کشیده‌است. در ادامه تحقیقات از بیمارستان خبر رسید تلاش تیم پزشکی برای نجات جان حمید نتیجه‌ای نداده و وی به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان جان باخته، اما دختر و نوه‌اش همچنان تحت درمان هستند.

ردپای مرد دبه به‌دست در دوربین‌ها

با مرگ مرد سالخورده، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد و به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند. کارآگاهان در نخستین گام به سراغ دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه رفتند. تصاویر یکی از دوربین‌ها مرد جوانی را نشان می‌داد که دبه‌ای در دست داشت و وارد ساختمان ویلایی شد. او لحظاتی بعد با عجله از خانه بیرون آمد و کمی بعد شعله‌های آتش از ساختمان زبانه کشید. اگرچه تصاویر دوربین نخست به شناسایی دقیق مرد آتش‌افروز منجر نشد، بررسی دوربین‌های دیگر ادامه یافت تا اینکه کارآگاهان در یکی از فیلم‌ها متوجه شدند مرد ناشناس پس از خروج از محل، سوار خودرویی می‌شود که راننده آن با سرعت از محل دور می‌شود. تحقیقات فنی سرانجام شماره پلاک خودرو را مشخص کرد و مأموران صاحب آن را که مردی جوان به نام کیوان بود، شناسایی و بازداشت کردند. کیوان در تحقیقات گفت از ماجرای آتش‌سوزی اطلاعی نداشته و فقط در شب حادثه یکی از دوستانش به نام بهنام را با خودروی خود به مقصدی رسانده و پس از مدتی انتظار، او را به خانه‌اش بازگردانده است.

آتش‌افروزی به خاطر ازدواج مجدد

با ادامه تحقیقات مشخص شد بهنام، مردی ۴۰ ساله، شوهر صیغه‌ای سابق رؤیاست، زنی که همراه دختر ۹ ساله‌اش در آتش‌سوزی به‌شدت مصدوم شده‌بود. بررسی‌های کارآگاهان نشان داد بهنام مدتی قبل رؤیا را به عقد موقت خود درآورده‌بود، اما میان آن دو اختلاف‌هایی شکل گرفت. پس از پایان مدت عقد، رؤیا حاضر نشد دوباره با او ازدواج موقت کند. این مخالفت، زمینه‌ساز اختلاف‌های بیشتر شد.

بهنام بار‌ها از رؤیا خواسته بود رابطه‌شان را از سر بگیرند و حتی به خانه آنها مراجعه کرده‌بود، اما زن جوان درخواست‌هایش را نپذیرفت. ماجرا زمانی برای مرد ۴۰ ساله پیچیده‌تر شد که فهمید رؤیا قصد دارد به‌زودی با مرد دیگری ازدواج موقت کند. این خبر خشم و کینه بهنام را برانگیخت و او تصمیم گرفت از زن مورد علاقه سابقش انتقام بگیرد. به این ترتیب، سحرگاه دهم مهرماه با دبه‌ای پر از بنزین وارد خانه پدری رؤیا شد و ساختمان را به آتش کشید، حادثه‌ای که به مرگ حمید و سوختگی شدید دختر و نوه او منجر شد.

پایان زندگی با ۳۰ قرص

پس از شناسایی بهنام به‌عنوان عامل آتش‌سوزی، کارآگاهان جست‌و‌جو برای دستگیری او را آغاز کردند تا اینکه یک روز قبل، ردش را در خانه‌ای حوالی مشیریه در جنوب شرق تهران به دست آوردند. مأموران با دریافت دستور قضایی وارد خانه شدند، اما با جسد متعفن بهنام روبه‌رو شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد مرد ۴۰ ساله پس از آتش‌زدن خانه، به زندگی خود نیز پایان داده‌است. کارآگاهان در محل، دست‌نوشته‌ای از او پیدا کردند که در آن درباره انگیزه‌اش از آتش‌سوزی و تصمیم به خودکشی توضیح داده بود. بهنام در نوشته خود از علاقه شدیدش به رؤیا گفته و مدعی شده بود زندگی بدون او برایش غیرقابل تحمل است. او نوشته بود پس از تلاش‌های ناموفق برای بازگرداندن رؤیا و اطلاع از تصمیم او برای ازدواج با مردی دیگر، دست به انتقام زده است. مرد ۴۰ ساله همچنین در دستنوشته‌اش توضیح داده‌بود که پس از آتش‌زدن خانه، تصمیم گرفته به زندگی خود پایان دهد. مأموران در ادامه بررسی‌ها بسته‌های خالی قرص را در محل کشف کردند که ۳۰ قرص از آنها مصرف شده‌بود.

سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر اعلام کرد تحقیقات برای روشن‌شدن زوایای پنهان این حادثه ادامه دارد.