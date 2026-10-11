جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، با صدور بیانیه‌ای مهم جزئیات چندین عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان سعودی و عملیات‌های دیگر را اعلام کرد که متن آن به این شرح است:

نیرو‌های مسلح یمن، چهار عملیات منحصر‌به‌فرد را با تعدادی موشک بالستیک، بالدار و پهپاد طی ۲۴ ساعت گذشته در واکنش و پاسخ به تجاوزات دشمن (سعودی) انجام دادند.

در اولین عملیات، فرودگاه ملک خالد ریاض طی سه مرحله از دو شب پیش هدف قرار گرفت که منجر به توقف کامل پرواز‌ها و بسته شدن کامل آن شد.

طی عملیات دوم، ایستگاه گازی شقدم وابسته به شرکت آرامکو در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت و منجر به آتش سوزی گسترده در آن شد.

طی عملیات سوم، کارگاه نفتی تنجایب در منطقه الشرقیه هدف قرار گرفت و منجر به آتش سوزی گسترده در آن شد.

در عملیات چهارم، فرودگاه ملک فهد در شهر الدمام هدف قرار گرفت، اصابت دقیق بود و منجر به توقف کامل پرواز‌ها در آن شد.

همچنین در حملات دقیق نیرو‌های مسلح یمن به تحرکات مزدوران سعودی در منطقه رأس العاره و السقیا با استفاده از ۶ موشک بالستیک، ده‌ها نفر از نیرو‌های دشمن کشته و زخمی شدند.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین با شلیک موشک‌های پدافند هوایی ساخت داخل، جنگنده‌های سعودی را وادار به عقب‌نشینی کرده‌اند.

در تجاوزات سعودی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۴ حمله هوایی به صنعاء و استان‌های تعز، مأرب، الجوف، حجه، الحدیده و صعده انجام شده و شمار کل حملات از آغاز تشدید تجاوزات به یمن به ۲۰۵۸ حمله رسیده است.

در پایان، به شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان، کارشناسان و مسافران بین‌المللی درباره پرواز به فرودگاه‌های عربستان هشدار می‌دهیم که عملیات خود را تا توقف حملات و پایان محاصره یمن تشدید خواهیم کرد. فرودگاه‌ها و حریم هوایی مناطق مقدس مکه (جده) و مدینه منوره از این هشدار مستثنا هستند.