رئیس کنست هم برای نجات نتانیاهو از زندان وارد عمل شد

بعد از ترامپ، رئیس کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی و حزبی نتانیاهو هم برای نجات او از زندان وارد عمل شد.

جوان آنلاین: در سایه قوت گرفتن احتمال شکست نتانیاهو در انتخابات و اثبات اتهامات فساد وی، اطرافیانش برای نجات وی دست به کار شدند.

به گزارش تسنیم، پایگاه خبری عبری زبان وای نت در خبری اعلام کرد: امیر اوهانا، رئیس کنست (پارلمان) هم برای نجات نتانیاهو از هرتزوک رئیس (رژیم صهیونیستی) درخواست عفو کرد.

به نوشته این رسانه عبری زبان امیر اوهانا، رئیس کنست، پس از شهادت آویخای مندلبلیت، دادستان کل سابق، در دادگاه بنیامین نتانیاهو، از یتسحاق هرتزوگ درخواست عفو برای نتانیاهو کرد.

او در نامه خود ادعا کرد اتهامات نتانیاهو بی پایه و اساس است و از هرتسوگ خواست به سرعت برای عفو نتانیاهو تصمیم گیری کند.