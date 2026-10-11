نماینده پارلمان عراق: مدافع ملت یمن برای دفاع از حاکمیتش هستیم

یک نماینده پارلمان عراق بر حمایت کامل از ملت یمن در دفاع از حاکمیت و کرامتش تأکید و حملات عربستان علیه غیرنظامیان یمنی را محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «المعلومه»، «مقداد الخفاجی» نماینده جنبش حقوق در پارلمان عراق تأکید کرد: ما حمایت کامل خود از ملت یمن در جنگ عادلانه برای دفاع از حاکمیت و کرامتش را اعلام و بمباران و تجاوزات عربستان علیه غیرنظامیان و دخالت آشکار در امور یمن را محکوم می‌کنیم.

به گزارش ایرنا، وی افزود: عراقی‌ها هرگز مواضعی که در ایجاد ناامنی کشورشان سهیم بود و نیز سال‌های تروریسمی را که شاهد انفجار‌های انتحاری بود و جان ده‌ها هزار بی‌گناه را تحت تأثیر افکار تکفیری و فتوا‌های افراطی گرفت، هرگز فراموش نخواهند کرد.

این نمایند پارلمان عراق تأکید کرد: ما تجاوزات و دخالت‌های خارجی و استاندارد‌های دوگانه را محکوم و تأکید می‌کنیم که ریختن خون ملت‌ها جایز نیست و حاکمیت یمن و عراق و سایر کشور‌ها خط قرمز است.

در همین ارتباط، وزارت خارجه یمن امروز هشدار داد که اگر عربستان به تجاوز‌های خود به این کشور پایان ندهد، اتفاقات بزرگ‌تری رخ خواهد داد.

یمن در هفته‌های اخیر صحنه تشدید درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت عربستان در برخی مناطق بوده است.

نیرو‌های مسلح یمن در این مدت علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم، پایگاه‌ها و تاسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده‌اند.