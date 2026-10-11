جوان آنلاین: قربانیان اصلی جنگ و تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی ضعیف‌ترین قشر جامعه یعنی بیماران هستند و امریکا و غرب ابزار‌های پزشکی را به سلاح جنگی تبدیل کرده‌اند. فشار‌های اقتصادی و محاصره دریایی و هوایی هم هزینه‌های واردات مواد اولیه و اقلام دارویی را چند برابر کرده و هم کار واردات را سخت‌تر. در چنین شرایطی نهاد‌های بین‌المللی نیز با سکوت و انفعالشان نه فقط بر خلاف تعهدات اخلاقی و اساسنامه‌ای خود عمل می‌کنند، بلکه در عمل راه را برای جنایت‌های بشری امریکا و غرب هموارتر می‌نمایند. بر همین اساس رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای رسمی و هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، از رؤسای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و انجمن بین‌المللی پزشکی (WMA) خواست تا در برابر اقدامات ضدبشری و استفاده از ابزار‌های پزشکی به‌عنوان سلاح در جنگ‌ها، واکنش فوری و مسئولانه نشان دهند.

بر اساس برخی گزارش‌ها، هزینه حمل مواد اولیه از شرق آسیا حدود هشت برابر و از مسیر آسیای میانه حدود ۱۱ برابر افزایش یافته و هزینه‌های جانبی پس از جنگ نیز حدود ۲۰ درصد به بهای تمام‌شده مواد اولیه دارویی اضافه کرده‌است.

تداوم آثار جنگ ۴۰‌روزه و اختلال در مسیر‌های بین‌المللی تأمین، در شرایطی رخ داده که صنعت داروسازی ایران پیش از این نیز با محدودیت‌های ارزی، بانکی و وابستگی به واردات بخشی از مواد اولیه مواجه بوده‌است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تغییر مسیر واردات می‌تواند زمان تأمین مواد اولیه را افزایش داده و هزینه تولید دارو را بالا ببرد.

حالا رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، از رؤسای نهاد‌های بین‌المللی سلامت خواست در برابر اقدامات ضدبشری و استفاده از ابزار‌های پزشکی به‌عنوان سلاح در جنگ‌ها، واکنش فوری و مسئولانه نشان دهند.

نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کیفری

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای رسمی تأکید کرد که دولت امریکا، پس از عدم دستیابی به اهداف خود، با نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کیفری، به شیوه‌های غیرانسانی از جمله محاصره اقتصادی و تحریم دارویی جمهوری اسلامی ایران روی آورده‌است.

وی با اشاره به گزارش‌های مستند، افزود که این رژیم با ایجاد محدودیت در دسترسی به خدمات پزشکی و حتی حمله مستقیم به مراکز درمانی، در حال تبدیل کردن «جان بیماران» به ابزاری برای فشار سیاسی و نظامی است.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران در این بیانیه از سازمان جهانی بهداشت و صلیب سرخ خواست: «اجازه ندهید دارو و مراکز درمانی به ابزار جنگی تبدیل شوند.»

جان بیماران ابزار جنگی امریکا

در نامه رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی به رئیس سازمان جهانی بهداشت، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و رئیس انجمن بین‌المللی پزشکی آمده‌است: «دولت امریکا پس از عدم دستیابی به اهداف خود در جنگ نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران، با نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری به شیوه‌های غیرانسانی و ضدبشری، از جمله فشار و محاصره اقتصادی روی آورده است و متأسفانه، تحریم دارویی، محدودیت‌های دسترسی پزشکی و حتی تعرض به مراکز درمانی و جان بیماران را نیز به ابزار جنگی تبدیل کرده است.»

رئیس‌زاده افزود: «علاوه بر گزارش‌های پیشین مبنی بر حملات مستقیم به زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و دارویی و در ادامه همین اقدامات غیرقانونی، حمله به کشتی «توسکا» توسط امریکا که حامل دارو و به‌ویژه ملزومات حیاتی بیماران دیالیزی بوده است، نمونه‌ای آشکار از به خطر انداختن مستقیم سلامت و جان بیماران است.»

انتظار رفتار مسئولانه

بنا به تأکید رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، جامعه پزشکی ایران از سازمان جهانی بهداشت (WHO)، انجمن جهانی پزشکی (WMA) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و سایر مجامع ذی‌ربط انتظار دارد در برابر تبدیل شدن دارو، مراکز درمانی، محموله‌های پزشکی و جان بیماران به ابزار جنگی، واکنشی درخور و مسئولانه نشان دهند و برای تضمین مسیر‌های امن، سریع و بدون مانع انتقال دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی اقدامات مؤثر به عمل آورند.

به گفته وی، واکنش مؤثر نهاد‌هایی که فلسفه وجودی آنها دفاع از سلامت، حیات و کرامت انسان است، بی‌تردید تجلی ایفای مسئولیت اخلاقی و تاریخی آنان در برابر وجدان جامعه بشری خواهد بود.

مردم ایران فراموش نخواهند کرد

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور تأکید کرد: «جامعه پزشکی و ملت ایران این وقایع را فراموش نخواهند کرد و در چارچوب حقوق بین‌الملل، مسئولیت عاملان و نیز مسئولیت نهاد‌هایی را که در برابر این اقدامات سکوت کرده‌اند، پیگیری خواهند کرد.»

این بیانیه در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده‌است و در اختیار سازمان‌ها و مقامات بین‌المللی با مسئولیت مرتبط با مفاد این بیانیه قرار می‌گیرد.