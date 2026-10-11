کد خبر: 1384019
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۶
ورزش » ساير

دوئل ایرانی‌ها را درگاهی باخت! / سقوط مهاجم محبوب قلعه‌نویی

3 دنیس درگاهی، مهاجم تیم ملی ایران در هفته هشتم لیگ بلژیک، ۷۷ دقیقه مقابل شارلروا بازی کرد، اما موفق نشد گلی به ثمر برساند.

جوان آنلاین: هفته هشتم لیگ بلژیک با برگزاری چند دیدار دنبال شد که در یکی از این بازی‌ها، استانداردلیژ در خانه میزبان شارلروا بود. استانداردلیژ که دنیس درگاهی، مهاجم تیم ملی ایران را در اختیار دارد، پیش از این بازی با کسب ۱۱ امتیاز در میانه بالایی جدول قرار داشت و شارلروا هم در همسایگی این تیم بود.

به گزارش ایرنا، نکته جالب ماجرا، دوئل درگاهی با تیمی بود که مالکان آن تماماً ایرانی هستند. این دیدار در نهایت با پیروزی یک بر صفر شارلروا به پایان رسید و دنیس هم نتوانست دروازه میهمان را باز کند. تنها گل این بازی در دقیقه ۵۸ توسط چیک کیتا وارد دروازه استانداردلیژ شد.

دنیس درگاهی که در جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت بازی برای تیم ملی ایران را به‌دست نیاورد، در فیفادی اخیر مورد توجه امیر قلعه‌نویی قرار گرفت و مقابل ازبکستان از ابتدا وارد زمین شد؛ هر چند بین دو نیمه، این مهاجم جای خود را به سردار آزمون داد.

درگاهی این فصل و در پایان هفته هشتم، ۸ بار در ترکیب استانداردلیژ قرار گرفته و ۵۴۳ دقیقه در زمین حضور داشته که حاصلِ آن ۴ گل و یک پاس گل بوده است.

مهاجم محبوب امیر قلعه‌نویی البته مقابل شارلروا روز موفقی را پشت سر نگذاشت، در دقیقه ۷۷ تعویض شد و در نهایت نمره متوسط ۶/۶ را دریافت کرد.

برچسب ها: دنیس درگاهی ، لیگ بلژیک ، امیر قلعه نویی
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