کد خبر: 1384018
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
جامعه » اخبار كلی
وعده تسهیلات ۱۵۰ میلیونی و شبکه ۲۰۰ کیلومتری برای اسکوتر در پایتخت

اسکوتر‌ها به جنگ با ترافیک تهران می‌روند!

1 ترافیک و آلودگی هوا، دو مسئله و چالش همیشگی پایتخت، مدیریت شهری را به سمت توسعه شیوه‌های جدید حمل‌ونقل سوق داده‌است؛ شیوه‌هایی که در تلاش است سفر‌های کوتاه درون‌شهری را از خودرو‌های شخصی جدا کنند و دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی را آسان‌تر کند
مهسا گربندی

جوان آنلاین: ترافیک و آلودگی هوا، دو مسئله و چالش همیشگی پایتخت، مدیریت شهری را به سمت توسعه شیوه‌های جدید حمل‌ونقل سوق داده‌است؛ شیوه‌هایی که در تلاش است سفر‌های کوتاه درون‌شهری را از خودرو‌های شخصی جدا کنند و دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی را آسان‌تر کند. در این میان، اسکوتر به‌عنوان یکی از گزینه‌های حمل‌ونقل پاک و کوتاه‌مقیاس، در برنامه‌های تازه شهرداری تهران جای گرفته است، از راه‌اندازی کمپین «اسکوتر کن» و ارائه تسهیلات خرید تا توسعه شبکه مسیر‌های سرزندگی. با این حال، گسترش این شیوه سفر به زیرساخت‌های پیوسته، دسترسی ایمن و استقبال شهروندان وابسته است. 
چندی پیش، نخستین رویداد شهرنوردی با عنوان «اسکوترکن» با هدف ترویج حمل‌ونقل پاک و سبک و با حضور جمعی از مدیران شهری، دانشجویان، دانش‌آموزان، فعالان حوزه حمل‌ونقل پاک و شهروندان برگزار شد، رویدادی که در کنار معرفی اسکوتر، بار دیگر موضوع تنوع‌بخشی به شیوه‌های جابه‌جایی در تهران را به میان آورد. 

 اسکوتر در تهران مناسب‌تر از دوچرخه است
سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به دو مشکل ترافیک و آلودگی هوا در پایتخت گفت: «حمل‌ونقل با مسئله آلودگی هوا ارتباط مستقیمی دارد. حال وقتی یکی از مشکلات اساسی شهر تهران آلودگی هواست، باید به سمت روش‌هایی برویم که ضمن پاسخگویی به نیاز مردم، آلودگی هوا را نیز کاهش دهند.»
از نگاه علوی، دسترسی آسان به وسایل حمل‌ونقل عمومی و پاک، یکی از پیش‌شرط‌های تغییر الگوی سفر‌های شهری است: «مردم باید وقتی از خانه خارج می‌شوند، با حدود ۳۰۰ متر پیاده‌روی بتوانند به یکی از روش‌های حمل‌ونقلی مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند، این روش می‌تواند اتوبوس، تاکسی، مترو، دوچرخه یا اسکوتر باشد.»
علوی با اشاره به تفاوت شرایط تهران با بسیاری از شهر‌های دیگر افزود: «دوچرخه و اسکوتر از روش‌های مؤثر حمل‌ونقل هستند، اما اسکوتر با توجه به شرایط جغرافیایی تهران، ظرفیت بیشتری برای استفاده دارد.»
به گفته علوی، شیب معابر یکی از عواملی است که می‌تواند استفاده از دوچرخه را در بخش‌هایی از پایتخت دشوار کند: «شهر تهران به صورت تپه‌های متناوب در کنار یکدیگر قرار گرفته و در برخی محلات بالای شهر و حتی پایین شهر، دوچرخه‌سواری به دلیل شیب مسیر‌ها مقداری دشوار است. این موضوع یکی از دلایلی بود که طرح دوچرخه‌سواری که در دوره قبل مطرح شد، نتوانست آن‌طور که باید موفق شود.»
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران در ادامه، حمایت مدیریت شهری را لازمه توسعه این شیوه جابه‌جایی دانست. 

 کمپین اسکوتر کن.
اما توسعه اسکوتر در تهران صرفاً به معرفی یک وسیله تازه محدود نمی‌شود، مدیریت شهری می‌خواهد این وسیله را در سفر‌های روزمره شهروندان، از مسیر خانه تا مترو و دانشگاه و مدرسه، وارد کند. در همین چارچوب، کمپین «اسکوتر کن» با هدف ترویج سفر‌های پاک و فراهم‌کردن مشوق‌هایی برای شهروندان راه‌اندازی شده‌است. 
پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، درباره جایگاه این وسیله در الگو‌های جابه‌جایی شهری گفت: «اسکوتر در کشور‌های مختلف دنیا طی دهه اخیر به‌عنوان نماد میکروموبیلیتی یا حمل‌ونقل پاک کوتاه‌مقیاس جا افتاده است. نسل جوان استفاده از این وسیله را آغاز کردند و امروز بخشی از همان افراد که به سنین میانسالی رسیده‌اند نیز همچنان از آن استفاده می‌کنند.» علیمردانی به اهداف کمپین «اسکوتر کن» اشاره کرد: «این کمپین با هدف ترویج این شیوه حمل‌ونقل و ارائه تسهیلات حمل‌ونقل پاک به شهروندانی که سفر‌های خود را به‌صورت پاک و بدون خودرو انجام می‌دهند، راه‌اندازی شده است.»

 اسکوتر کجا می‌تواند تردد کند؟
بی‌تردید گسترش استفاده از اسکوتر، بدون شبکه‌ای پیوسته از مسیر‌های مناسب، با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. از همین رو، مدیریت شهری توسعه مسیر‌های موسوم به «سرزندگی» را بخشی از برنامه خود برای گسترش میکروموبیلیتی در تهران معرفی می‌کند. 
علیمردانی درباره زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح اظهار کرد: «زیرساخت اصلی، مسیر «سرزندگی» و شبکه سرزندگی است که از دو سال پیش کار آن را آغاز کرده‌ایم.»
او درباره وضعیت فعلی و برنامه توسعه این شبکه گفت: «در حال حاضر حدود ۴۷ کیلومتر از این مسیر‌ها را داریم و این شبکه در تهران تقریباً به ۱۰۰ کیلومتر رسیده است. تلاش می‌کنیم پیوستگی این مسیر‌ها نیز انجام شود و تا پایان امسال افتتاح شود و این شبکه به ۲۰۰ کیلومتر برسد.»
به گفته مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، توسعه این مسیر‌ها می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از شیوه‌های پاک جابه‌جایی و میکروموبیلیتی را فراهم کند. 
در کنار زیرساخت‌های شهری، فعالیت شرکت‌های خصوصی نیز بخشی از برنامه ارائه خدمات اسکوتر در تهران است. علیمردانی با اشاره به فعالیت این بخش گفت: «همکاران زیادی از بخش خصوصی داریم که با ضوابطی که در شهر طراحی شده، امکانات اشتراکی ارائه می‌کنند. خود شهرداری نیز در مسیر سرزندگی این کار را انجام می‌دهد و اسکوتر در این مسیر در حال حاضر فعال است.»


تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی برای خرید اسکوتر
یکی دیگر از محور‌های برنامه شهرداری، فراهم‌کردن امکان خرید اسکوتر برای شهروندان است، موضوعی که در کنار خدمات اشتراکی می‌تواند مسیر دسترسی به این وسیله را متنوع کند. 
علیمردانی درباره نحوه مشارکت در کمپین «اسکوتر کن» گفت: «شهروندان می‌توانند از طریق ستاره ۱۳۷ مربع ۰۱۲۳ یا نرم‌افزار شهرزاد وارد بخش مربوط به «اسکوتر کن» شوند و در این چالش شرکت کنند.»
او همچنین از درنظرگرفتن مشوق‌هایی برای مشارکت‌کنندگان خبر داد: «برای افرادی که در این چالش به‌عنوان منتخب انتخاب شوند، به قید قرعه جوایزی در نظر گرفته شده است. همچنین اسکوتر و تجهیزات آن و تسهیلات اسکوتر نیز به شهروندان ارائه می‌شود.»
مدیر عامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره سقف تسهیلات خرید اسکوتر توضیح داد: «این تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان است و با نرخ نزدیک به قرض‌الحسنه و در حدود سه درصد ارائه می‌شود.»
با این حال، ارائه تسهیلات خرید تنها یکی از مسیر‌های دسترسی به این وسیله است و خدمات اشتراکی نیز در برنامه قرار دارد. علیمردانی درباره نحوه استفاده شهروندان از اسکوتر‌های موجود گفت: «در حال حاضر در مسیر سرزندگی اسکوتر اشتراکی وجود دارد که از طریق نرم‌افزار شهرزاد قابل استفاده است و نرم‌افزار‌های بخش خصوصی نیز در سطح شهر فعال هستند. برای تسهیلات نیز در فاز نخست در حال انجام اقدامات لازم هستیم و امیدواریم استقبال مردم بیشتر شود.»
او در پایان با اشاره به استقبال از این طرح گفت: «به هر حال استقبال خوبی از این موضوع شده است و به‌زودی شاهد حضور هزاران اسکوتر در سطح شهر به‌عنوان یک مد حمل‌ونقل خواهیم بود و امیدواریم استفاده از این شیوه حمل‌ونقل پاک در تهران توسعه پیدا کند.»
افزایش طول شبکه سرزندگی به ۲۰۰ کیلومتر تا پایان سال، ارائه تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و ورود هزاران اسکوتر به چرخه جابه‌جایی شهری، برنامه‌هایی هستند که مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از آنها سخن گفته است، اما باید منتظر ماند و دید که این وعده‌ها تا چه اندازه به دسترسی عملی شهروندان به گزینه‌های پاک جابه‌جایی منجر می‌شوند و اسکوتر چه سهمی از سفر‌های کوتاه درون‌شهری پایتخت را به خود اختصاص می‌دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترافیک ، آلودگی ، حمل و نقل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

جلسه سران قوا برگزار شد

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

دو سرمقاله در یک ستون!

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

به نام شهدا جفا نکنید!

از دست بعضی‌ها...

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

تنگه هرمز جز با تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار