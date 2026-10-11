کد خبر: 1384010
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر رضایی:

ترامپ در حال قاچاق در تنگه هرمز است/پاسخ آمریکا درباره شروط ایران مبهم بود

3 دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: قدرت‌هایی بزرگ‌تر از آمریکا تلاش کرده‌اند تا ایران را فتح کنند، اما در نهایت به «زباله‌دان تاریخ» ختم شدند.

جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: ترامپ با استخدام تعدادی از اشرار که در آب‌های ساحلی عمان فعالیت می‌کنند، به قاچاق روی آورده است.

وی با اشاره به ادعای هر روزه ترامپ مبنی بر باز بودن تنگه هرمز گفت: به او می‌گویم: شما در حال قاچاق هستید، اما تنگه تحت کنترل ایران است و ما آن را مدیریت می‌کنیم.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران در ادامه تاکید کرد که «فرمانده سنتکام کار‌های قاچاق را رهبری می‌کند و او همچنین از ارتش امارات استفاده می‌کند. آنها از ۵ یا ۶ شناور کوچک برای انتقال نفت به نفتکش‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنند، اما ما نیز هر شب ۵ یا ۶ فروند از آنها را هدف قرار می‌دهیم.»

رضایی گفت: در حال حاضر تورم در ایالات متحده بسیار بالاست و آنها حتی قادر به پرداخت حقوق نیرو‌های فدرال و نظامی خود نیستند و اکنون همین فرد می‌خواهد علیه ما اقدام کند، اما در نهایت با شکست بزرگ اقتصادی مواجه خواهد شد.

وی افزود: ما نیز به‌تدریج پیش‌بینی‌ها و اقدامات اقتصادی لازم را برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا انجام خواهیم داد.

رضایی گفت: تا شروط هفت‌گانه ایران پذیرفته نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها از طریق سه کانال ارتباطی عراق، پاکستان و قطر تلاش کردند با ما ارتباط برقرار کنند. در عین حال آنها باید درباره پیشنهاد ما شفاف صحبت کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ما هر بار پای میز مذاکره حاضر شدیم، اما آمریکایی‌ها در میانه مذاکرات با خشونت پاسخ دادند و به ما حمله کردند؛ این اقدام آنها یک خیانت آشکار بود و آمریکایی‌ها به شروط ما پاسخ دادند و برخی از آنها را پذیرفتند، اما پاسخ‌شان درباره سایر شروط مبهم و غیرشفاف بود.

سرلشکر رضایی تصریح کرد: ما روند پاسخ‌گویی به آنها را نهایی نخواهیم کرد، مگر اینکه ابهامات موجود در پاسخ‌هایشان را برطرف کنند و به‌صراحت بگویند قصد دارند در قبال شروط ایران چه اقدامی انجام دهند.

وی تاکید کرد که کنترل تنگه هرمز را حفظ می‌کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره خواهیم برد. تجربه نشان داده است که اگر مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران نباشد، امنیت خلیج همیشه فارس نیز با خطر مواجه خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: کاری که ترامپ در حال انجام آن است، همکاری با عده‌ای است که در واقع دزدان دریایی و قاچاقچی هستند و تیم اقتصادی او را تشکیل می‌دهند و این افراد به کشتی‌ها حمله می‌کنند و با کمک امارات متحده عربی و ارائه تخفیف به خریداران نفت، تلاش می‌کنند بخشی از صادرات نفت را از مسیر‌های جایگزین انجام دهند.

وی افزود: آنها با کمک نیرو‌های مسلح امارات و عربستان تلاش می‌کنند از طریق خط لوله منتهی به فجیره، بخشی از نفت را به‌صورت شبانه منتقل کنند و پس از انجام این کارها، مدعی می‌شوند که تنگه هرمز باز است؛ در حالی که در واقع تلاش می‌کنند با چنین روش‌هایی محدودیت‌های موجود در تنگه هرمز را دور بزنند.

سرلشکر رضایی گفت: کمبود سوخت در ایالات متحده و تورمی که امروز در این کشور شاهد آن هستیم، نتیجه سیاست‌ها و اقدامات خود آمریکایی‌هاست و آمریکا خود عامل به وجود آمدن این شرایط است و اکنون با پیامد‌های اقداماتش مواجه شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند می‌توانند از این جنگ به نفع خود بهره‌برداری کنند، اما اکنون با تورم بالا و شکست‌های بزرگ مواجه شده‌اند و قادر به حل مشکلات خود نیستند.

وی اظهار کرد: شما با مردم ایران با بی‌احترامی و ادبیاتی گستاخانه سخن می‌گویید، در حالی که باید بدانید تعیین سرنوشت این جنگ در اختیار ملت ایران است.

برچسب ها: محسن رضایی ، ترامپ ، تنگه هرمز
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