جوان آنلاین: المسیره امروز یکشنبه اعلام کرد که نیرو‌های سعودی حمله هوایی به فرودگاه بین‌المللی صنعا انجام دادند.

به گزارش ایرنا، المسیره همچنین با اشاره به حمله عربستان به منطقه‌ای دیگری از صنعا، به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت یمن گزارش داد که ۶ غیرنظامی، از جمله یک زن و یک کودک، پس از هدف قرار دادن خانه‌ای در یک محله مسکونی در منطقه باب شعوب صنعا، زخمی شدند.

همزمان با این گزارش‌ها، خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجار در شهر ریاض عربستان خبر داد.

وزارت خارجه یمن پیش از این هشدار داده بود که اگر عربستان به تجاوز‌های خود به این کشور پایان ندهد، اتفاقات بزرگ‌تری رخ خواهد داد.

یمن در هفته‌های اخیر صحنه تشدید درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت عربستان در برخی مناطق بوده است.

نیرو‌های مسلح یمن در این مدت علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم، پایگاه‌ها و تاسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده‌اند.