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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۵
جامعه » اخبار كلی

حماسه‌ی حضور گذار از «تجمع» و رسیدن به «سبک زندگی انقلابی»

1 امروز میدان‌های شهر و برخی از تقاطع‌ها صرفاً محل تجمع مردمی که به تعبیر امام شهید مبعوث می‌شوند، نیست
مجید امینی

جوان آنلاین: امروز میدان‌های شهر و برخی از تقاطع‌ها صرفاً محل تجمع مردمی که به تعبیر امام شهید مبعوث می‌شوند، نیست. میدان، خیابان‌ها و تقاطع‌ها به کانون‌های تپشِ قلب تمدن سازِ ایران تبدیل شده‌اند. بیش از ۲۲۰ شب حضورِ مستمر و بی‌وقفه‌ی مردم در میدان‌ها، فراتر از یک رسم و عادت سیاسی، نشان‌دهنده‌ی یک «بلوغ اجتماعی» و یک «اراده‌ی پولادین انقلابی» است. این حضور آگاهانه و بعثت‌گونه، به نمادی از شکستِ نقشه‌های شوم دشمن و تولد یک آیین جدید در حیاتِ سیاسی ایران مبدل شده است.

 حضور در میدان؛ سدِ بی شکست نقشه‌های دشمن
اگر به تاریخِ فشار‌های حداکثری و جنگ‌های ترکیبیِ دشمنان از گذشته تا به امروز نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم، تمام فشار‌ها همواره بر پایه‌ی «خسته کردنِ مردم یا همان از بین بردن تاب‌آوری از طریق فشار اقتصادی» استوار بوده است. اما بیش از ۲۲۰ شب حضور بی درنگ و مقتدرانه، این فرمولِ کلاسیک و قدیمی را باطل کرد. این حضور بی مکث، پرده از پروژه‌های نفوذ خیابانی، ایجادِ گسست‌های عمیق اجتماعی و ناامیدسازیِ عمومی برداشت. مردم در میدان، با حضور آگاهانه‌ی خود نه فقط از نظام و ولایت مطلقه‌ی فقیه، بلکه از هویتِ ایرانی-اسلامی-تاریخیِ خود در برابر تجاوزات رژیم آمریکا و صهیونیست دفاع می‌کنند و باعث دلگرمی و پشتوانه‌ای قوی برای مجاهدین این مرز و بوم بشمار می‌آیند. این ایستادگی و حضور همه‌جانبه، نقشه‌هایی را که برای فروپاشیِ درونیِ کشور پیچیده بودند، برملا کرد.

 شکل‌گیری «رسم و عادت مقاومت» از حضور در میدان تا تبدیل شدن به سبک زندگی
نکته‌ی کلیدی که در پدیده‌ی بعثت بیش از ۲۲۰ شب مردم به وضوح مشخص است، «واجب دانستن حضور» ولو به یک ساعت حضور در تجمع است. همان‌طور که روز طبیعت (۱۳ فروردین) به یک آیینِ ملی در تقویمِ ایرانیان بدل شده و زندگی برای اکثر خانواده‌ها در آن روز، در کنار طبیعت سپری می‌شود، این ۲۲۰ شب حضورِ پیوسته نیز در حال تبدیل شدن به یک سبک جدید و عادت می‌شود. عادتی که فرد مبعوث شده خود و خانواده‌ی خود را ملزم به حضور در تجمعات شبانه می‌دانند و خالی بودن و یا غیبت خودشان را بسیار ناراحت کننده و غیر قابل توجیه می‌شمارند.

در پایان باید اینطور گفت که این حضور بی وقفه و نادر که در هیچ‌جای دنیا سابقه و نظیری ندارد، تمرینِ اقتدار است. با امید به نصرت الهی، استعانت از امام عصر (عج) و با تکیه بر دانش و علم بومی فرزندان این کشور و همچنین گوش به فرمان بودن از ولایت فقیه، همانطور که تا به حال پیروزی شامل حال رزمندگان اسلام شده است، تسلط و فتح غریب، یک تقدیر حتمی است. ما در آستانه‌ی معرفی شدن به عنوان قدرت اول منطقه و یک ابر قدرت جدید جهان هستیم و این حضور، ضامنِ بقای این اقتدار برای نسل‌های آینده است. انشاالله

 

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: تجمعات ، جنگ ، دشمنان ایران
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