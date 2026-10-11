کد خبر: 1383993
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
اخراج ستاره برزیلی بعد از جنجال جدید

وینی هم مو کشید، هم مدعی است!

عصبانیت و پرخاشگری‌های وینگر برزیلی برای رئال‌مادرید به یک معضل بزرگ تبدیل شده و عدم کنترل او بر رفتارش حین بازی و همچنین برخورد با داوران کهکشانی‌ها را به دردسر انداخته است. 

جوان آنلاین: عصبانیت و پرخاشگری‌های وینگر برزیلی برای رئال‌مادرید به یک معضل بزرگ تبدیل شده و عدم کنترل او بر رفتارش حین بازی و همچنین برخورد با داوران کهکشانی‌ها را به دردسر انداخته است. 
رئال‌مادرید به هر سه امتیاز جدال با ویارئال نیاز داشت و به هدفش هم رسید، اما جنجال تازه وینیسیوس جونیور باعث شد پیروزی مهم کهکشانی‌ها در سانتیاگو برنابئو به حاشیه رود و همه منتظر محرومیت این بازیکن باشند. 
 رئال ضرر کرد
همه چیز از کشیدن موی سالیبا، مدافع زیردریایی‌ها شروع شد. خوزه مورینیو تصور نمی‌کرد اگر وینیسیوس را در دقیقه ۵۲ به زمین بفرستد، یک‌تنه بازی را به جنجال بکشد. گل برتری رئال را دیومانده در دقیقه ۶۲ به ثمر رساند و ۱۰ دقیقه بعد بازیکن برزیلی جنجال را شروع کرد؛ اول موی بازیکن حریف را کشید، بعد گلزنی کرد و پس از شادی گل، داور هم مستقیماً کارت قرمز به وینی داد و هم گلش را مردود اعلام کرد. این اتفاق آغازگر حاشیه‌ای بود که همچنان ادامه دارد. بعد از بازبینی فیلم و واضح بودن خطای وینیسیوس تصمیم داور درست بود، اما بازیکنان رئال و آقای‌خاص نظر دیگری داشتند. 
وینی بعد از اخراج به سمت داور حمله کرد و این مسئله روی تشدید محرومیتش تأثیرگذار خواهد بود. اخراج مستقیم و حمله به داور می‌تواند تا سه جلسه محرومیت برای وینیسیوس به‌همراه داشته باشد. از دست دادن ال‌کلاسیکو یکی از نگرانی‌های رئالی‌هاست. بعد از جدال با سویا، رئال باید به مصاف بارسلونا رقیب سنتی‌اش برود. حضور ۲۰ دقیقه‌ای وینی، نه‌تنها سودی برای میزبان نداشت، بلکه این بازیکن دوباره تیمش را وارد حاشیه کرد و بحث‌های جنجالی و موضع‌گیری‌های علیه داوری لالیگا شدت گرفته است. ستاره برزیلی که خودش بهتر از همه می‌داند چه رفتاری در زمین داشته با انتشار پستی از هواداران و تیمش بابت اخراج شدن عذرخواهی کرد. با این‌حال بلافاصله پست دیگری منتشر کرد و با اشاره به تصمیمات مشکوک علیه خودش نوشت: «بازیکنی که همیشه هم کارت زرد می‌گیرد و هم کارت قرمز، وینیسیوس است؛ واقعاً مایه شرمساری است.» به نظر می‌رسد این بازیکن از رفتارش پشیمان نیست و کماکان معتقد است داوران در اسپانیا علیه او هستند. 
 تاکتیک خاص
سرمربی رئال‌مادرید خودش استاد حاشیه‌سازی است. خوزه مورینیو که تیمش از کاتالان‌ها عقب افتاده برای جبران فاصله روی پیروزی بر ویارئال حساب می‌کرد. با اینکه رئال پیروز شد، ولی یک خطا و رفتار تند وینی باعث شد بازی از کنترل خارج شود. آقای خاص هم که به شدت عصبانی بود و می‌دانست نمی‌تواند علیه داوری حرف نزند، ترجیح داد نشست خبری پس از بازی را تحریم کند و به نشست نرود. 
این تاکتیک با واکنش رسانه‌ها مواجه شد و باید دید غیبت آقای خاص در نشست خبری جریمه‌ای برای او در پی خواهد داشت یا نه. گفته می‌شود مورینیو برای آنکه بابت انتقادهایش از داوری با محرومیت روبه‌رو نشود قید حضور در کنفرانس را زده است. در فاصله دو هفته مانده تا اولین ال‌کلاسیکوی فصل، رئال ۱۸ امتیازی شرایط خوبی ندارد و جبران کردن فاصله شش امتیازی برای تیم مورینیو آسان نخواهد بود، به‌ویژه اگر وینی با محرومیت طولانی مواجه شود و دوباره علیه لالیگا موضع‌گیری کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، رئال مادرید ، فوتبال
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