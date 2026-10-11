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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
وعده رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال

منتظر بازگشت رونالدو باشید

1 خبر بازگشت قریب‌الوقوع کریستیانو رونالدو به تیم‌ملی پرتغال در حالی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال این کشور مطرح شده که برای مهاجم ۴۱ ساله پرونده انضباطی باز شده است!
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: خبر بازگشت قریب‌الوقوع کریستیانو رونالدو به تیم‌ملی پرتغال در حالی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال این کشور مطرح شده که برای مهاجم ۴۱ ساله پرونده انضباطی باز شده است!
قهر کاپیتان تیم‌ملی پرتغال و ترک خودسرانه اردو از سوی فدراسیون فوتبال پرتغال نقض آشکار آیین‌نامه انضباطی تلقی شده و به‌همین خاطر پرونده رونالدو برای اعمال محرومیت احتمالی درحال بررسی است. با این وجود پدرو پروئنسا برای حضور دوباره کریس در اردوی ماه نوامبر چراغ سبز نشان داده است. 

 قهر دردسرساز
بازی نکردن مقابل تیم‌ملی نروژ آنقدر برای گلزن شماره یک پرتغال سنگین بود که نتوانست وضعیت را تحمل کند و بلافاصله پس از پیروزی تیم کشورش وسایلش را جمع و اردو را ترک کرد. کریس رونالدو قبل از شروع این بازی که در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا برگزار می‌شد به دستور سرمربی کنار زمین گرم کرد، ولی در ترکیب نهایی جایی نداشت. ژرژ ژسوس تصمیم گرفت رونالدو را روی نیمکت بنشاند، ولی کریس رفتار سرمربی برایش غیرقابل تحمل بود و خروج از اردو را به همراه داشت. تیم‌ملی پرتغال، اما پس از رفتن رونالدو نیز به پیروزی‌هایش ادامه داد و با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز صعودش به یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌ها را قطعی کرد. 

 موضع‌گیری‌های مختلف
این اتفاقات جنجالی واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. سرمربی تیم‌ملی پرتغال از تصمیمش دفاع و تأکید کرد این تیم بدون رونالدو نیز موفق است. همچنین ملی‌پوشان پرتغال نیز از ژسوس حمایت کرده و با جان و دل برای این تیم بازی کردند. از طرفی بسیاری از چهره‌های شناخته شده دنیای فوتبال نیز رفتار رونالدو را غیرحرفه‌ای خواندند. در واقع آنها انتظار نداشتند بازیکن باتجربه‌ای، چون رونالدو اردوی تیم کشورش را به حاشیه بکشد. با این وجود برخی از طرفداران کریس رونالدو در سراسر جهان و به‌ویژه در پرتغال، پشت ستاره‌شان درآمدند و مدعی شدند سرمربی نسبت به او بی‌انصافی کرده است. 

 تصمیم آخر
رونالدو که همچنان به گلزنی‌اش ادامه می‌دهد و با زدن دو گل برای النصر تعداد گل‌های زده خود را به ۹۸۰ رسانده در فیفادی آتی پرتغال را همراهی خواهد کرد. با اینکه هنوز نتیجه پرونده انضباطی‌اش در فدراسیون فوتبال پرتغال باز است، ولی پروئنسا خیال هواداران رونالدو را راحت کرد. رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال با اشاره به روند بررسی پرونده این مهاجم گفت: «درباره روند پرونده هیچ صحبتی نمی‌کنم، چون نهاد‌های مستقل کار قانونی خودشان را پیش می‌برند و این یک مسیر طبیعی است. رئیس فدراسیون، سرمربی، کاپیتان و بازیکنان نظراتشان را مطرح کرده‌اند و حالا زمان آرامش است. همه ما پشت یک میز می‌نشینیم و تمایل شدیدی برای بازگشت کاپیتان وجود دارد. فدراسیون می‌خواهد او هرچه سریع‌تر به جمع ما اضافه شود، سرمربی تیم هم اعلام کرده در صورت آمادگی فنی از حضور او استقبال می‌کند و از همه مهم‌تر، خود کریستیانو علاقه زیادی دارد به اردوی تیم‌ملی برگردد و خودش می‌گوید در تیم‌ملی خوشحال است. به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی در لیگ ملت‌ها هستیم و این جمع ۲۵ نفره که کار را شروع کردند باید در اردوی بعدی دوباره کنار هم باشند. از این اختلاف که من نامش را سوءتفاهم می‌گذارم، عبور کرده‌ایم و همه ما خواهان حضور بهترین بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال در اردوی پیش‌رو هستیم. به عنوان رئیس فدراسیون شرایط لازم را برای بازگشت او مهیا خواهم کرد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رونالدو ، فوتبال ، پرتغال
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