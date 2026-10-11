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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
فرصت طلایی تراکتور بعد از سفر ۱۶ ساعته

استقلال به دنبال دومین برد در لیگ نخبگان

1 تراکتور و استقلال در حساس‌ترین زمان ممکن و با شرایط و وضعیت متفاوت راهی قطر و عمان شدند تا مقابل رقبای آسیایی خود قرار گیرند
دنیا حیدری

جوان آنلاین: تراکتور و استقلال در حساس‌ترین زمان ممکن و با شرایط و وضعیت متفاوت راهی قطر و عمان شدند تا مقابل رقبای آسیایی خود قرار گیرند. 
هفته دوم لیگ نخبگان آسیا در حالی عصر امروز آغاز می‌شود که تراکتور پس از یک سفر دشوار و طاقت‌فرسا به عمان رسید تا در مسقط میزبان الشمال باشد، اما استقلال با هواپیمای شخصی راهی قطر شد برای رویارویی با الغرافه. 
ورزشگاه سلطان قابوس مسقط ساعت ۱۹:۳۰ امروز میزبان دیدار تراکتور با الشمال قطر است. مصافی حساس که تراکتور به دنبال جبران مافات در آن است، اما در شرایطی که علاوه بر پشت سر گذاشتن یک سفر دشوار با یک تغییر قابل توجه در ترکیب روبه‌روست؛ عدم حضور بیرانوند. البته سرمربی تراکتور خود شخصاً گلر تیمش را به دلیل درگیری لفظی با مدیریت باشگاه اخراج کرد، اما پرواضح است که نبود بیرانوند در این دیدار صرفاً به معنای غیبت یک بازیکن نیست. مسئله‌ای که علاوه بر مسائل روحی و روانی می‌تواند در عملکرد فنی تراکتور (مدیریت محوطه جریمه و سازمان‌دهی خط دفاع) نیز تأثیر بسزایی داشته باشد. 
تراکتور بعد از شکست مقابل نخستین حریف خود در لیگ نخبگان (شباب‌الاهلی) با هدف جبران راه مسقط را در پیش گرفته، اما باتوجه به شرایط موجود، پرواضح است که این تیم باید برای جبران مافات دست به تغییراتی به مراتب فراتر از ترکیب بزند. تغییراتی که هم شوک فنی در پی داشته باشد و هم تاکتیکی. سرخپوشان تبریزی با آمار مالکیت ۴۷ درصدی، هفت شوت‌زده که تنها یکی از آنها در چارچوب بود برابر نخستین حریف خود در لیگ نخبگان نه فقط عملکرد قابل دفاعی نداشتند که نتیجه را هم واگذار کردند. همین مسئله اهمیت مصاف عصر امروز برابر الشمال را دوچندان می‌کند. 
علاوه بر آن، امید گل ۲۵/۰ درصدی تراکتور با وجود داشتن مهره‌های خوب نشان از موقعیت‌های بی‌کیفیت و ضعیف این تیم در مصاف با شباب‌الاهلی داشت. مسئله‌ای که اگر مورد بازنگری قرار نگرفته باشد، می‌تواند در بازی با الشمال نیز نماینده تبریزی ایران را با مشکل مواجه کند. در واقع تراکتور برای کسب نتیجه در این دیدار نیاز دارد تا با پرس هدفمند، توجه ویژه به فشردگی خطوط و انتقال سریع توپ به یک‌سوم هجومی، علاوه بر محدود کردن فرصت‌های حریف، موقعیت‌های باکیفیت‌تری بسازد. الشمال بعد از تساوی مقابل الاتحاد در هفته نخست، آخرین بازی خود در لیگ ستارگان قطر را با شکست پرگلی پشت سر گذاشته تا در شرایطی نه‌چندان جالب توجه به مصاف تراکتور برود. مسئله‌ای که می‌تواند بهترین فرصت برای تراکتور باشد، اما نباید فراموش کرد که الشمال با حضور بغداد بونجاح و احتمال حضور ریاض محرز ظرفیت هجومی قابل توجهی دارد که برای کسب پیروزی باید آن را مهار کرد. 
 
استقلال، از ساعت ۲۱:۴۵ امروز در قطر به مهمانی الغرافه می‌رود. شاگردان بختیاری‌زاده بعد از برتری پرگل و شیرین هفته نخست مقابل السد، درپی کسب دومین برد هستند، خصوصاً که برخلاف تراکتور با پرواز مستقیم و بی‌هیچ سختی راهی قطر شدند. هرچند که نتیجه بازی به نحوه استفاده از موقعیت‌ها و کیفیت اجرای برنامه‌های فنی بستگی دارد، نه صرفاً یک سفر بی‌دردسر و استراحت  به موقع. 
برتری پرگل مقابل السد در هفته نخست، تصویری روشن از کارایی هجومی تیم بختیاری‌زاده را به نمایش گذاشت. استقلال با مالکیت ۲۷ درصدی، ۹ شوت‌زده بود که هفت مورد آن در چارچوب بود. آماری که نشان از کیفیت عملکرد آبی‌پوشان تهرانی دارد، چراکه السد با مالکیت ۷۴ درصدی و ۱۴ شوت، صرفاً سه ضربه در چارچوب داشت که اتفاقاً هیچ یک نیز نتوانست تور دروازه فرعباسی را لمس کند. آماری که نشان می‌دهد استقلال در استفاده از موقعیت‌ها به مراتب موفق‌تر از السدی بود که حجم حملات گسترده‌تری برای باز کردن دروازه حریف تدارک دیده بود. البته در ناکام ماندن حملات پرتعداد السد، نظم و ساختار دفاعی منظم استقلال را هم نباید نادیده گرفت. بی‌تردید، اما برابر الغرافه، استقلال باید اندکی محتاط‌تر عمل کند. در واقع شاگردان بختیاری‌زاده می‌توانند با ضدحملات حساب شده و تند و تیز، با پرس مقطعی و صدالبته کنترل بهتر میانه میدان، مانع از فشار طولانی روی یک‌سوم دفاعی خودی شوند. البته وضعیت مصدومیت آسانی کار را برای استقلال دشوار می‌کند، اما در غیاب او ماشاریپوف و محمدحسین اسلامی می‌توانند مهره‌های خوبی برای جایگزینی باشند. هرچند که در آن سوی میدان نیز محرومیت اسماعیل بن ناصر می‌تواند از قدرت الغرافه در خط میانی بکاهد و این فرصت خوبی برای استقلال جهت کسب دومین برد است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، فوتبال ، تراکتور
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