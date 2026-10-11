مجید مجیدی در نخستین نمایش فیلم جدیدش «غذای نیمروز» در جشنواره فیلم بوسان، فیلمش را به مردم دلیر ایران و کودکان مظلوم میناب تقدیم کرد.

جوان آنلاین: این کارگردان پیش از نمایش فیلم «غذای نیمروز» در بخش مسابقه اصلی جشنواره بوسان در صحبت‌هایی کوتاه گفت: «اجازه می‌خواهم از طرف خودم، نمایش این فیلم را به مردم شجاع و دلیر ایران و کودکان مظلوم میناب تقدیم کنم، همانطور که شنیده‌اید ۱۶۸ کودک را در روز اول جنگ (آمریکا و اسراییل علیه ایران) قتل عام کردند، اما مردم همچنان ایستاده‌اند و مقاومت کردند. درود می‌فرستیم بر این مردم شجاع که سر تعظیم فرود نیاوردند و نخواهند آورد. همه ویرانی‌ها را خواهیم ساخت و مردم ایران مقاوم هستند و در برابر ظلم می‌ایستند و استقلال خودشان را حفظ می‌کنند. تنها جرم مردم ایران این است که می‌خواهند استقلال داشته باشند و مستقل باشند.»

به گزارش ایسنا، وی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان که از ۶ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۵) در کره جنوبی برپاست.