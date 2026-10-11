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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵
ورزش » ساير

رقابت ۶۱۷ دوومیدانی‌کار در پاراآسیایی ناگویا

3 رقابت‌های دوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی با حضور ۶۱۷ ورزشکار از ۳۹ کشور برگزار خواهد شد.

جوان آنلاین: این رقابت‌ها در ورزشگاه دوومیدانی پارک میزوهوی شهر ناگویا برگزار می‌شود و انتظار می‌رود شاهد نمایش توانمندی‌های ورزشکاران در مواد مختلف و ثبت رکورد‌های قابل توجه باشد.

به گزارش ایرنا، در میان چهره‌های شاخص معرفی‌شده پارادوومیدانی در این دوره از بازی‌ها، نمایندگانی از ازبکستان در پرش طول و پرتاب وزنه، تایلند در دو‌های سرعت و استقامت، چین در دو‌های سرعت و پرش طول، اندونزی در دو ۱۰۰ متر، هند در پرش ارتفاع و پرتاب نیزه و همچنین نماینده چین در مواد مختلف دوومیدانی حضور دارند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.

مهدی اولاد، علیرضا مختاری، امیرحسین علی پور، حسن باجولوند، حمید اسلامی، ظفر ذاکر، لیلا کبک زن، الهام صالحی، امان اله پاپی، صادق بیت سیاح، عرفان بندری، هاشمیه متقیان، سعید افروز، یاسین خسروی، وجیهه هوشمند، فائزه دیبایی، حامد امیری، زینب مرادی، شهلا حدیدی، مهران نکوئی، علی الفت نیا، هاشم رستگاری، هاجر صفرزاده، کوثر قرایی، سامان پاکباز، پرستو حبیبی، هرمز صیدی، رضا حاتمی، معصومه تورانی، مهرداد محمدی، فرزانه سهرابی تبار، زهرا سادات پوراسماعیل، حنان کعب عمیر، علیرضا زارع، محمدابراهیم پورطلایی، محمدطا‌ها بیگ رضایی، فاطمه امیرزادگان، بتول جهانگیری، محمد بخشی، محمد صابر فتح آباد، فاطمه زهرا امیریوسفی، الناز دارابیان، آتنا محمدی ها، فاطمه زهرا امیریوسفی، وحید علی نجیمی، حسن صالحی امین (دونده همراه)، مبینا خیاط (دونده همراه) ملی‌پوشان پارادوومیدانی ایران در این دوره از بازی‌ها هستند.

محمدعلی رفاهیت مربی، مصطفی بهرامی مربی، علیرضا مهرصفوتی مربی، سیدمهدی شاهرخی مربی، سیدمحسن شاهرخی مربی، بهمن رضایی مربی، مهدی موسوی مربی، فاطمه برمشوری مربی، زینب کعب‌عمیر مربی، زهرا کرم‌زاده مربی، لیلا صفری مربی، فاطمه تشنه دل مربی، آذین ساکی سرپرست بانوان و علی‌اصغر هادی‌زاده سرپرست؛ قهرمانان کشور را همراهی خواهند کرد.

برچسب ها: بازی‌های پاراآسیایی ، پاراآسیایی ناگویا ، دومیدانی
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