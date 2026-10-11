نتانیاهو حمله به فرودگاه ریاض را محکوم کرد

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی حمله یمن به فرودگاه ملک خالد ریاض را «هولناک و تروریستی» خواند و آن را به‌شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی حمله یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض را «هولناک و تروریستی» خواند و گفت که آن را به شدت محکوم می‌کند.

به گزارش مهر، محکومیت حمله به فرودگاه ریاض از سوی نتانیاهو در حالی است که او از هر فرصت و حادثه‌ای استفاده می‌کند تا از آن به نفع خود در انتخابات سوء استفاده کند.

این خبر در حالی است که رسانه‌ها اعلام کردند که در پی حملات اخیر نیرو‌های یمنی به فرودگاه ریاض که چندین کشته و صد‌ها زخمی برجا گذاشت، آلمان، کانادا و اسپانیا به شهروندان خود توصیه کردند از فرودگاه ریاض دور بمانند.

این سه کشور در پیام هشدار خود به وخامت اوضاع امنیتی در عربستان سعودی و خطر حمله به زیرساخت‌های این کشور اشاره کردند.