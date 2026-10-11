عارف درگذشتِ پیشگام صنعت و کارآفرینی ایران را تسلیت گفت

جوان آنلاین: محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، در پیامی با تسلیت درگذشت محسن خلیلی عراقی، از چهره‌های ماندگار صنعت و کارآفرینی کشور، از نقش اثرگذار وی در بومی‌سازی صنایع گازسوز، توسعه صنعتی و تقویت فرهنگ تشکل‌گرایی در بخش خصوصی تجلیل کرد.

در متن پیام عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

از شمار دو چشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش

خبر درگذشت جناب آقای مهندس محسن خلیلی عراقی، از پیشگامان برجسته صنعت، بنیان‌گذار فرهنگ تشکل‌گرایی در بخش خصوصی و از چهره‌های ماندگار کارآفرینی و توسعه صنعتی کشور، موجب تاثر و تاسف فراوان شد.

ایشان از نخبگان دانش‌آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند که با نگاهی ملی، تفکری مدرن و همتی والای برخاسته از عشق به ایران، نه‌تنها نقشی کلیدی و ماندگار در ارتقای رفاه خانواده‌های ایرانی و بومی‌سازی صنایع گازسوز ایفا کردند، بلکه با پایه‌گذاری نهاد‌های تخصصی و تشکل‌های صنعتی، الگویی درخشان از گفت‌وگوی سازنده بخش خصوصی با حاکمیت را به یادگار گذاشتند.

اینجانب درگذشت این مرد شایسته، دلسوز و نام‌آور صنعت ایران را به خانواده محترم خلیلی عراقی، جامعه بزرگ کارآفرینان، صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور و همه دوستداران توسعه ایران تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور