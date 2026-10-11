مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: بر اثر آخرین اخبار سیل در مینودشت یک نفر فوت شد و از میان ۲ مفقودی این حادثه که هر دو خانم بودند، با تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی، تاکنون یک نفر سالم پیدا شد.

جوان آنلاین: عبدالغفور غراوی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهارکرد: مسیر‌ها در روستا‌های درگیر سیلاب در حال بازگشایی است و اتصال برق روستا‌هایی با مشکل قطعی در حال برقراری است که امیدواریم تا شب مشکل برطرف شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: از مجموع پنج روستای رامیان که جاده آنها بسته بود چهار روستا بعد از فروکش کردن سیلاب با تلاش نیرو‌های راهداری بازگشایی شد و از ۱۴ روستای مسدودی مینودشت هم تاکنون نیمی بازگشایی و بقیه هم بعد از فروکش کردن آب و حضور نیرو‌های راهداری بازگشایی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان با اشاره به اینکه مسیر گنبدکاووس- کلاله در محدود پل بایلر همچنان بسته است، ادامه داد: نیرو‌های راهداری با حضور در مسیر‌های درگیر سیلاب باقی مانده، اقدامات لازم را برای بازگشایی انجام می‌دهند.

بیشترین بارش ثبت شده ۲۴ ساعت گذشته در گلستان با ۱۴۷ میلی‌متر مربوط به روستای «قلعه قافه بالا» شهرستان مینودشت است و بعد از آن بیشترین بارش‌ها در ساسنگ و دوزین مینودشت به ترتیب با ۱۲۰ و ۹۶ میلی‌متر، جعفرآباد و جلین گرگان به ترتیب با ۱۰۰ و ۹۱ میلی‌متر، زرین گل علی‌آبادکتول با ۱۰۰ و فارسیان و کیارام گالیکش با ۷۵ میلی‌متر ثبت شد.

بارش شدید و نقطه‌ای باران که از عصر دیروز (شنبه) در نقاط مختلف گلستان آغاز و موجب آبگرفتگی شدید معابر شهری شد، استان را به حالت آماده‌باش کامل درآورد تا جایی که استاندار برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی همه مدیران را وارد میدان کرد.