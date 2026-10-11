قهرمان جهان و المپیک در اقدامی حساب‌شده و مخفیانه برای مسابقات جهانی نینگبو چین آماده می‌شود تا رقیبانش شناختی از او نتوانند پیدا کنند.

جوان آنلاین: کارلوس ناسار بهترین وزنه‌بردار بلغارستان و قهرمان المپیک (دارنده ۳ طلای جهان و یک المپیک تا ۲۲ سالگی) از حضور در دور اول لیگ وزنه‌برداری آلمان (بوندس‌لیگا) که قرار بود این هفته برگزار شود انصراف داده است.

به گزارش ایسنا، او هم‌چنین درخواست خود برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور بلغارستان را نیز پس گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، ناسار تمام تمرکز خود را روی مسابقات جهانی نینگبو در چین گذاشته و عنوان کرده نمی‌خواهد حریفان شاختی از او پیدا کنند و وزنه‌هایی که او می‌زند ناشناخته بماند. مشخص نیست ناسار با این تصمیم چقدر ضرر مالی کرده است و چطور باید این مبلغ را به باشگاهش در آلمان بپردازد.

ناسار یکی از شانس‌های اصلی طلای وزن ۹۵ کیلوگرم است و رقابت حساسی با علی عالی‌پور خواهد داشت. عالی‌پور در بازی‌های آسیایی با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۱۸ در دوضرب توانست با مجموع ۳۹۸ کیلوگرم به مدال طلا برسد.

مسابقات جهانی وزنه‌برداری نینگبو، از سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و باید دید ناسار چهارمین طلای جهانی خودش را نیز به دست خواهد آورد یا خیر.