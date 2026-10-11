جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ؛ افزایش قیمت بنزین احتمالاً موجب افزایش نرخ تورم کلی آمریکا در ماه سپتامبر شده است؛ این در حالی است که فشار‌های تورمی زیربنایی در این کشور نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهند.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، افزایش قیمت سوخت می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کنندگان را بالا ببرد و بر شاخص کلی قیمت‌ها اثر بگذارد، اما کاهش فشار‌های تورمی پایه حاکی از آن است که روند افزایش قیمت‌ها در بخش‌های دیگر اقتصاد ممکن است در حال تعدیل باشد.

بلومبرگ همچنین گزارش داد که داده‌های تورمی جدید از انتظارات بازار درباره تصمیم آتی فدرال رزرو حمایت می‌کند؛ انتظاراتی که بر اساس آن، بانک مرکزی آمریکا احتمالاً در نشست ماه جاری میلادی از افزایش نرخ بهره خودداری خواهد کرد.