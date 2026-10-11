منابع خبری از حملات موشکی یمن به برخی مناطق سعودی و توقف تردد هوایی در جده و دمام عربستان سعودی خبر دادند.

جوان آنلاین: برخی گزارش‌ها از بروز اختلال در حریم هوایی جده در پی حمله موشکی یمن خبر ددند؛ حمله‌ای که گفته می‌شود تأسیسات نفتی و نظامی در این منطقه را هدف قرار داده است.

همزمان برخی منابع خبری دیگر گزارش دادند پرواز‌ها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام، واقع در منطقه شرقی عربستان سعودی، به حالت تعلیق درآمده است.

گزارش‌ها همچنین از توقف تردد هوایی در جده و دمام عربستان سعودی حکایت دارد؛ به طوری که هم‌زمان با توقف پرواز‌ها در این دو شهر، ۸ هواپیما از فرود در فرودگاه جده و ۳ هواپیما از فرود در فرودگاه دمام خودداری کردند.

وزارت خارجه یمن امروز هشدار داد که اگر عربستان به تجاوز‌های خود به این کشور پایان ندهد، اتفاقات بزرگ‌تری رخ خواهد داد.

یمن در هفته‌های اخیر صحنه تشدید درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح این کشور و شبه نظامیان مورد حمایت عربستان در برخی مناطق بوده است.

نیرو‌های مسلح یمن در این مدت علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم، پایگاه‌ها و تاسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده‌اند.