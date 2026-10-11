قاتل خاموش؛ چگونه فشار خون بالا را تشخیص دهیم

مطالعه روی یک میلیون و ۴۰۰ هزار بزرگسال نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم آنها فشار خون بالا دارند و نزدیک به دوسوم آنها از بیماری خود بی‌خبرند.

جوان آنلاین: وبگاه سای‌تِک‌دِیلی در گزارشی آورده است:

به گزارش ایرنا، فشار خون بالا به دلیل واضح نبودن علائم اغلب «قاتل خاموش» نامیده می‌شود، اما به قلب و مغز آسیب می‌زند.

ممکن است فشار خونتان بالا باشد، اما هیچ‌وقت نفهمید؛ و همین بی‌خبری خطرناک است، زیرا فشارخون بالا یکی از مهم‌ترین عوامل سکته، بیماری قلبی و مرگ زودرس است. فشار خون بالا با افزایش سن به‌شدت بیشتر می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد داده‌های مربوط به فشار خون شرکت‌کنندگانی را بررسی کردند که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی در این مطالعه ثبت‌نام کرده بودند.

فشار خون با دو عدد اندازه‌گیری می‌شود: عدد بالایی و عدد پایینی. پژوهشگران فشارخون بالا را این‌گونه تعریف کردند: اگر عدد بالایی ۱۴۰ یا بیشتر باشد، یا عدد پایینی ۹۰ یا بیشتر باشد، فرد فشار خون بالا دارد. همچنین اگر کسی داروی فشار خون مصرف کند، در گروه بیماران فشار خون بالا قرار می‌گیرد.

نتایج نشان داد:

بیش از یک‌سوم شرکت‌کنندگان (۳۷ درصد) فشار خون بالا داشتند. این نسبت از ۱۵ درصد در بزرگسالان ۱۸ تا ۳۹ ساله تا ۷۱ درصد در افراد ۸۰ ساله و بالاتر متغیر بود؛

فشار خون بالا در مردان تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از زنان بود؛

در میان افراد مبتلا، ۵۹ درصد هرگز مبتلا به فشارخون بالا تشخیص داده نشده بودند و دارویی مصرف نمی‌کردند؛

حتی در میان افرادی که داروی فشار خون مصرف می‌کردند، ۵۰ درصد همچنان فشار ۱۴۰/۹۰ یا بالاتر داشتند.

تشخیص و درمان هنوز کافی نیست

نویسندگان مطالعه معتقدند رویکرد فعلی برای تشخیص و درمان فشار خون مناسب نیست، چون برای تأیید تشخیص، چند اندازه‌گیری را الزامی می‌داند و پیش از دارودرمانی، توصیه به تغییر سبک زندگی می‌کند. به نظر آنها، این رویکرد باعث می‌شود بسیاری از موارد هرگز به‌درستی تشخیص داده نشوند و در نتیجه کنترل یا درمان نشوند.

وِنیو لیو (Wenyu Liu)، نویسنده اصلی مطالعه، می‌گوید: فشار خون بالا عمدتاً یک قاتل خاموش است؛ یعنی علائم واضحی ندارد، اما به قلب و مغز آسیب می‌زند. این مشکل به گروه خاصی محدود نمی‌شود؛ در تقریباً همه گروه‌های جمعیتی چشمگیر است.

تشخیص بهتر می‌تواند خطر قلبی‌عروقی را کم کند

پروفسور برایان ویلیامز (Bryan Williams)، مدیر علمی و پزشکی بنیاد قلب بریتانیا، می‌گوید: فشار خون بالا همچنان مهم‌ترین عامل خطر تغییرپذیر برای بیماری قلبی‌عروقی است و با حدود نیمی از حملات قلبی و سکته‌ها مرتبط است. واقعیت نگران‌کننده این است که میلیون‌ها نفر هنوز بدون اطلاع با این بیماری زندگی می‌کنند.

او می‌افزاید: تشخیص و درمان بهتر می‌تواند به ده‌ها هزار نفر کمک کند تا از حمله قلبی و سکته قابل‌پیشگیری دور بمانند، اما برای رسیدن به این هدف، باید نحوه شناسایی، درمان و حمایت از افراد در معرض خطر را بازنگری کنیم.

جمع‌بندی

این مطالعه بزرگ نشان می‌دهد فشار خون بالا بسیار رایج است، اما بسیاری از افراد از بیماری خود بی‌خبرند یا درمان مناسبی دریافت نمی‌کنند. فشار خون بالا اغلب علائمی ندارد، اما می‌تواند به سکته و بیماری قلبی منجر شود. به گفته پژوهشگران، تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر می‌تواند جان ده‌ها هزار نفر را نجات دهد. برای رسیدن به این هدف، باید بررسی فشار خون برای همه افراد، حتی جوان‌ترها، در دسترس باشد.