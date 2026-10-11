پخش زنده ۲ فوتبال خارجی امشب در تلویزیون

تلویزیون امشب دیدار فوتبال بین تیم‌های «لیورپول و منچستر سیتی» و همچنین ساسولو و میلان را زنده پخش می‌کند.

جوان آنلاین: دو تیم انگلیسی لیورپول و منچستر سیتی امروز یکشنبه ۱۹ مهر با هم به رقابت می‌پردازند که این مسابقه به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

امشب در ادامه هفته ششم لیگ انگلیس منچستر سیتی صدر جدولی میهمان تیم رده هفتمی جدول، لیورپول است که برنامه «گزارش ورزشی» این بازی را زنده برای علاقمندان به لیگ انگلیس زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه با گزارش عباس قانع ساعت ۱۹:۰۰ در ورزشگاه آنفیلد شهر لیورپول انگلیس برگزار می‌شود.

مخاطبان می‌توانند این بازی را به صورت زنده از شبکه سه سیما تماشا کنند.

شبکه ورزش در چارچوب هفته ششم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا ۲۰۲۶ امشب از ساعت ۱۹:۳۰، دیدار بین دو تیم ساسولو و میلان را به صورت مستقیم پوشش می‌دهد. گزارشگر این بازی علیرضا علیفر است.

در چارچوب مسابقات هفته ششم سری آ ایتالیا فصل ۲۰۲۶، شبکه ورزش شامگاه امشب یکشنبه ۱۹ مهر از ساعت ۱۹:۳۰، تقابل بین دو تیم ساسولو و میلان را با گزارشگری علیرضا علیفر و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

ساسولو با ۵ بازی و کسب ۷ امتیاز در جایگاه دهم است و میلان با همین تعداد بازی و ۱۱ امتیاز در رده پنجم جدول ایستاده است.

ساسولو در ۱۰ تقابل اخیر خود با میلان در نیمه نخست مسابقات سری آ ایتالیا، تنها یک بار به پیروزی رسیده است؛ این تیم سه بار به تساوی دست یافته و شش بار شکست خورده است.