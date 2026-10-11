جوان آنلاین: استقلال ایران و الغرافه قطر فردا (دوشنبه) در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف هم می‌روند. سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال در نشست خبری قبل از دیدار تیمش مقابل الغرافه قطر در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: بازی فردا برای هر دو تیم می‌تواند بازی سختی باشد. ما شرایط خوبی داریم و شناخت کاملی از حریف داریم و با احترام به این تیم دنبال پیروزی هستیم.

او درباره اینکه تیم الغرافه چقدر به تیم السد شباهت دارد ادامه داد: بازی در این مرحله به آن معناست که همه تیم‌ها با کیفیت هستند و هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. تیم السد تیم با کیفیتی است و ما این را هم می‌دانیم که الغرافه هم همین طور است، اما ما استقلال هستیم و ترسی از این بازی نداریم و دنبال این هستیم که خوب و منضبط و با برنامه بازی کنیم و به برد برسیم.

سرمربی تیم استقلال در پاسخ به این سوال که با توجه به برد پرگل مقابل السد فردا هم هجومی ظاهر خواهند شد، افزود: بازی با السد دیگر تکرار نخواهد شد و تمام شده است و بازی فردا یک بازی دیگر خواهد بود. من نمی‌توانم زیاد درباره مسائل فنی صحبت کنم، اما این را بگویم که دنبال این هستیم در دفاع فضا را از بازیکنان با کیفیت الغرافه بگیریم و از نقاط ضعف این تیم به گل برسیم.

همچنین حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال در این نشست خبری اظهار کرد: بازی فردا برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخردار است. ما تمرینات خوبی را انجام داده‌ایم و به توانایی خودمان شک نداریم. ان‌شالله در بازی فردا در اوج حساسیت ۳ امتیاز را بگیریم.