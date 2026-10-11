تظاهرات گسترده ضدصهیونیستی در نیویورک

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، هزاران شهروند آمریکایی با برگزاری تظاهرات در خیابان‌های نیویورک حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند.

این تظاهرات در پاسخ به فراخوان جنبش جوانان فلسطینی و همزمان با سومین سالگرد نبرد طوفان الاقصی و آغاز نسل کشی در نوار غزه برگزار شد و شرکت کنندگان در آن، خیابان‌های منهتن را در اعتراض به جنایت‌های رژیم صهیونیستی بستند.

تظاهرات مشابهی هم برای حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در شهر‌های کیپ تاون آفریقای جنوبی، برلین آلمان، ملبورن استرالیا، تورنتو و مونترال در کانادا، کیتو پایتخت اکوادور و شهر دری در ایرلند شمالی برگزار شد.